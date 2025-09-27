Cum se recunosc și se tratează alergiile de toamnă. Sfaturi utile pentru a reduce simptomele

Alergiile de toamnă au început deja să-și facă simțită prezența. Factorii declanșatori ai alergiilor de toamnă sunt diferiți, dar pot provoca la fel de multe simptome ca în primăvară și vară.

Ce cauzează alergiile de toamnă

Ambrozia este cel mai puternic factor declanșator al alergiilor de toamnă. De obicei, începe să elibereze polen atunci când nopțile devin răcoroase și zilele rămân călduroase, în august, dar sezonul poate continua până în septembrie și octombrie. Aproximativ 75% dintre persoanele alergice la plantele de primăvară reacționează și la ambrozie, potrivit webmd.com.

Chiar dacă nu crește în zona în care locuiești, polenul de ambrozie poate ajunge la sute de kilometri purtat de vânt. Pentru unele persoane alergice la ambrozie, anumite fructe și legume – cum ar fi bananele, pepenele sau dovleceii – pot provoca, de asemenea, simptome.

Mucegaiul este un alt factor declanșator de toamnă. Poate te gândești la mucegai ca la ceva ce apare în subsol sau în baie – zone umede din casă – dar sporii de mucegai se dezvoltă și în locuri umede de afară. Grămezile de frunze umede sunt un teren ideal pentru mucegai.

Să nu uităm de acarienii de praf. Deși sunt întâlniți des în lunile de vară umede, ei pot fi ridicați în aer atunci când pornești pentru prima dată încălzirea toamna. Aceștia pot provoca strănuturi, respirație șuierătoare și nas care curge.

Întoarcerea la școală poate aduce, de asemenea, alergii la copii, deoarece mucegaiul și acarienii de praf sunt frecvenți în școli.

Care sunt simptomele

Nas care curge

Ochi care lăcrimează

Strănut

Tuse

Mâncărime la nivelul ochilor și nasului

Cearcăne întunecate sub ochi

Cum sunt diagnosticate alergiile de toamnă

Medicul te poate ajuta să afli ce îți provoacă ochii care lăcrimează, care mănâncă, și nasul care curge. Va discuta cu tine despre istoricul tău medical și simptome, și îți poate recomanda un test cutanat.

Dacă da, va aplica o cantitate foarte mică de alergen pe piele — de obicei pe spate sau pe antebraț — și apoi va înțepa sau zgâria ușor pielea. Dacă ești alergic, vei face o mică umflătură care provoacă mâncărime, asemănătoare unei înțepături de țânțar.

Uneori, poate fi folosit și un test de sânge pentru a afla cauza.

Cum se pot trata alergiile

Spray-uri nazale cu steroizi – reduc inflamația din nas.

Antihistaminice – ajută la oprirea strănutului, curgerii nasului și mâncărimii.

Decongestionante – ameliorează nasul înfundat și usucă mucusul.

Imunoterapia (injecții, tablete sau picături sublinguale) – poate ajuta la reducerea sensibilității la alergeni.

Unele medicamente pentru alergii se pot cumpăra fără rețetă, dar este bine să discuți cu medicul pentru a alege varianta potrivită. Spray-urile nazale decongestionante, de exemplu, ar trebui folosite doar 3 zile.

Sfaturi pentru gestionarea simptomelor

Stai în casă, cu ușile și feroneriile închise, atunci când nivelul de polen este ridicat (de obicei, în a doua parte a dimineții sau la prânz).

Înainte să pornești încălzirea pentru prima dată, curăță gurile de ventilație și schimbă filtrul. Mucegaiul și alți alergeni pot fi prinși în sistem pe timpul verii și vor fi eliberați odată ce pornești centrala.

Utilizează un dezumidificator pentru a menține umiditatea aerului între 35% și 50%.

Poartă mască atunci când greblezi frunzele pentru a evita inhalarea sporilor de mucegai.

