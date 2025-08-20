Alertă alimentară. Creveți posibil radioactivi, retrași urgent de pe piață

Creveți vânduți în Statele Unite sunt retrași de pe piață din cauză că ar putea fi radioactivi, anunță autoritățile americane, după ce autoritățile vamale au descoperit cesiu 137 (C-137), un radioizotop radioactiv, într-o încărcătură de creveți congelați importați de către o întreprindere indoneziană, relatează AFP.

Creveții importați de această întreprindere indoneziană au fost vânduți în 13 dintre cele 50 de state americane de către gigantul distribuției Walmart, a anunțat marți pe site Agenția americană de control alimentar și farmaceutic (FDA).

Consumers, distributors, and retailers should not eat, serve or sell impacted lots of Great Value raw frozen shrimp sold at Walmart. For more information on lot codes, production dates and actions you should take read FDA's advisory. https://t.co/eO87TdXbtx pic.twitter.com/vU1Brqg89Q — U.S. FDA Human Foods Program (@FDAfood) August 19, 2025

Această retragere de pe piață intervine după ce cesiu-137, un radioizotop radioactiv, a fost descoperit de către autoritățile vamale ”într-o încărcătură de creveți congelați” ai societății PT. Bahari Makmur Sejati, precizează autoritățile americane.

Nivelul C-137 era însă minim, precizează FDA.

Agenția dă asigurări că ”produsul nu prezintă un pericol grav la adresa consumatorilor”.

O contaminare cu C-137 a loturilor de creveți prezente în supermarketurile americane nu a fost confirmată imediat, precizează FDA.

Însă aceste produse par că au fost preparate sau conservate ”în condiții insalubre”, iar o expunere prelungită la asemenea radiații, chiar și minime, este asociată unui ”risc mare de cancer”, potrivit FDA.

Din toate aceste motive, autoritățile americane cer Walmart să organizeze o campanie de retragere de pe piață de la persoane care se află în posesia unor loturi de creveți ale acestui producător și cer ca produsele să nu fie consumate.

