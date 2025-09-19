Alertă alimentară. Mai multe loturi de ouă, retrase urgent din supermarketurile Kaufland şi Mega Image FOTO

Ouăle retrase ar putea fi infectate cu Salmonella FOTO Pixabay

Mai multe loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland şi Mega Image sunt retrase de la vânzare din cauză că există riscul prezenţei bacteriei Salmonella Typhimurium.

Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare (ANSVSA), Galina Bio Eggs SRL a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului ”Ouă de consum cod 0 M”.

”Măsura de retragere a fost luată ca urmare a identificării unui risc de Salmonella Typhimurium, pentru a proteja sănătatea consumatorilor”, menţionează sursa citată.

Este vorba de ouă comercializate în supermarketurile Kaufland, mai exact de loturile 0824 (valabilitate 21 septembrie 2025), 0827 (valabilitate 24 septembrie 2025), 0831 (valabilitate 28 septembrie 2025), 0902 (valabilitate 30 septembrie 2025), 0907 (valabilitate 5 octombrie 2025).

Totodată, din acelaşi motiv, Mega Image a retras de la vânzare produsele ”Nature's Promise Mega Ouă Bio M 10 buc” şi ”Nature's Promise Mega Ouă Bio M 6 buc” cu numerele de lot 0824; 0827; 0831; 0902; 0907 şi cu termenele de valabilitate 21 septembrie 2025, 24 septembrie 2025, 28 septembrie 2025, 30 septembrie 2025, 5 octombrie 2025.

Persoanele care au cumpărat produsele din aceste loturi sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze la magazine, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

