Avertizări meteo extreme de la ANM. România, împărțită în două între coduri de caniculă și de furtuni cu grindină. Ce județe sunt afectate

Autor: Dan Istratie
Duminica, 17 August 2025, ora 10:51
Alerta meteo de vijelii și grindină

De la caniculă sufocantă la furtuni cu grindină cât oul și rafale de aproape 100 km/h – România intră sub avertizările meteo extreme ale ANM.

În perioada duminică–luni, România va fi afectată de un val de căldură și instabilitate atmosferică, cu temperaturi ridicate, ploi torențiale, vijelii și grindină, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Cod galben de caniculă

Duminică, sud-vestul Munteniei și Olteniei se va afla sub avertizare cod galben de caniculă. Temperaturile maxime vor atinge 35–36°C, cu disconfort termic ridicat și un indice temperatură-umezeală de 80 de unități.

Instabilitate atmosferică puternică

În aceeași zi, Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei și zonele montane vor fi afectate de instabilitate atmosferică: averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului de 50–70 km/h și grindină de mici sau medii dimensiuni (1–3 cm). Local, cantitățile de apă pot ajunge la 40–50 l/mp.

Cod portocaliu de furtuni în 11 județe

Avertizarea cod portocaliu vizează județele Caraș-Severin, Hunedoara și zonele montane din Cluj, Alba, Suceava, Neamț și Harghita. Aici se așteaptă averse importante cantitativ, vijelii cu rafale de 70–90 km/h, grindină de medii sau mari dimensiuni (3–5 cm) și acumulări de apă de până la 60 l/mp.

Noaptea de 17 spre 18 august și dimineața zilei de 18 august, instabilitatea se va menține în Transilvania, cu vânt de 50–55 km/h, grindină de mici dimensiuni și cantități de apă de până la 40 l/mp.

În aceeași perioadă, în județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț și Bistrița-Năsăud continuă codul portocaliu de instabilitate atmosferică, cu averse semnificative de 40–50 l/mp, iar pe arii restrânse până la 60 l/mp.

Cod galben pentru București

Capitala se află sub cod galben de caniculă, cu maxime de până la 35°C și indice de temperatură-umezeală ce poate atinge pragul critic de 80 de unități.

Luni, vremea va rămâne călduroasă, cu temperaturi între 30–32°C. Cerul va avea perioade cu înnorări accentuate, fiind posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat.

