Alertă pe Otopeni. Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă din cauza unei presupuse bombe la bord

Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Otopeni, după ce la bordul unui avion Turkish Airines, care zbura pe ruta Varşovia- Istanbul, a fost o alertă cu bombă.

La bordul aeronavei se aflau 158 de pasageri. Avionul a aterizat la ora 21:41. Mesajul de atenţionare a fost primit cu 16 minute înainte de aterizarea de urgenţă, anunță observatornews.ro.

Nimeni nu a fost rănit.

Pasagerii nu sunt lăsaţi să iasă după porţi. în zona publică. La faţa locului, a ajuns o echipă SRI, iar în acest moment se fac verificari.

Reprezentanţii aeroportului Otopeni spun că 99% sigur, toţi cei 158 de pasageri vor pleca cu acelaşi avion spre Istanbul.

#EMERGENCY | In the last few moments, a Turkish Airlines flight between Warsaw and Istanbul has declared an emergency over Romania.

Read more at AviationSource!