Echipaje de poliție și specialiști SRI, în alertă din cauza unei genți suspecte pe o stradă din Sibiu

Autor: Daniel Groza
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 10:02
Echipaje de poliție și specialiști SRI, în alertă din cauza unei genți suspecte pe o stradă din Sibiu
Alarmă falsă la Sibiu FOTO Facebook/SRI

Echipaje de poliție și specialiști SRI au acționat luni dimineață pe o stradă din Sibiu după ce a fost raportată prezența unei genți suspecte, instituind măsuri de securitate pentru protecția populației.

”În această dimineață, în jurul orei 08:38, prin apel 112, a fost sesizată prezența unui colet suspect, o geantă, pe strada Școala de Înot, din municipiul Sibiu. La fața locului au fost dislocate de urgență echipaje de polițiști din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea asigurării perimetrului zonei, evaluării riscurilor și luării tuturor măsurilor pentru protejarea populației”, anunță IPJ Sibiu.

De asemenea, au intervenit și specialiști din cadrul SRI pentru efectuarea controlului pirotehnic, constatându-se că a fost vorba despre ”un colet cu un pahar gol în el”, precizează sursa citată.

Intervenția s-a încheiat fără a fi constatate riscuri la adresa ordinii și siguranței publice.

