Cum simulează școlile din Ucraina alerte cu bombă. Elevii învață cât explozibil intră într-o bufniţă împăiată VIDEO

Elevii din mai multe școli din Ucraina participă la simulări de alerte cu bombă, în contextul amenințărilor din partea Rusiei.

Un genist ucrainean întreabă elevii unei școli din Kiev cât explozibil cred ei că poate intra într-o bufniţă împăiată, pe care o agită în faţa lor.

Ukrainian #Schools train for bomb alerts

Ukrainian law enforcers organized emergency drills after a series of hoax bomb alerts this year forced the evacuation of schools in the capital Kyiv & other cities.