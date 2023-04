Judecătorii brașoveni au rămas în pronunțare în cazul celor două surori din Brașov, răpite și violate cu cuțitul la gât de pedofilul din Prahova, un fost pușcăriaș condamnat tot pentru agresiuni sexuale asupra unei fetițe.

Constantin Zapan (45 de ani) a fost trimis în judecată de procurorii brașoveni în data de 6 ianuarie 2023, iar ancheta judecătorească s-a finalizat după doar trei termene de judecată. Dosarul se află pe rolul secției penale a Judecătoriei Brașov, instanță care a anunțat că va da sentința pe 19 mai 2023.

Zapan se află în arest preventiv încă din 13 noiembrie 2022, fiind acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, viol și corupere sexuală a minorilor.

Cele două surori, în vârstă de 10, respective 12 ani, au fost luate de Zapan, de la domiciliul lor din Brașov, cu încuviințarea părinților. Individul se împrietenise de câteva săptămâni cu părinții fetelor, iar în ziua de 11 noiembrie 2022 a cerut acceptul mamei să le ducă pe fete la o plimbare cu mașina, cu promisiunea că le va aduce înapoi în câteva ore.

Fără să aibă habar că-și lasă copiii pe mâna unui pedofil, mama a acceptat. A început să se îngrijoreze spre seară când a văzut că fetele nu s-au întors acasă, iar bărbatul cu care plecase nu mai dădea niciun semn de viață. Femeia a anunțat poliția care a și emis imediat o alertă de răpire copil.

Bărbatul a fost prins întâmplător a doua zi, în Prahova, pe un drum județean din apropierea comunei Valea Călugărească. Vecinii l-au zărit pe drum, dar oamenii au crezut că pușcăriașul venise cu gândul să fure. Acesta a fost motivul pentru care l-au încolțit și au alertat poliția.

A fost mult prea târziu pentru cele două fetițe care o noapte întreagă au fost victimele pedofilului care le-a abuzat pe rând, în mod repetat, sub amenințarea cuțitului. Zapan a ales un traseu turistic, dar neumblat în acea perioadă din an (Barajul Siriului- Nehoiu-Pătârlagele- DN1B, Istrița – Albești- Valea Nicovani (sat din Valea Călugărească, județul Prahova). În tot acest timp fetițele erau încuiate în mașină cu portierele blocate electronic din telecomanda care s-a aflat în permanență asupra bărbatului. În timpul nopții, individul a oprit mașina lângă o pădure din zona Vama Buzăului unde a violat-o mai întâi pe fetița cea mică sub amenințarea cuțitului și după ce a lovit-o cu palmele peste față. Martoră la toate acestea a fost sora cea mare.

Ulterior a fost siluită și fetița de 12 ani, în repetate rânduri, și în mașină și în afara ei, în timp ce fata cea mică se afla încuiată în autoturism. Au fost două episoade de abuzuri sexuale, susțin procurorii. Prima dată în pădurea din Vama Buzăului, iar a două oară într-o zonă izolată din Valea Călugărească.

Ambele fete au fost bătute și amenințate cu cuțitul la gât, urmele de violență fiind chiar evidente pe mâinile și fața lor atunci când au fost găsite de poliție.

Constantin Zapan este un obișnuit al închisorilor din România. A fost încarcerat în 2012 după ce a violat o altă fetiță de vârsta similară celor două surori din Brașov.

A primit atunci 10 ani de închisoare, fiind încarcerat la penitenciarul din Tulcea, apoi în Constanța și ulterior în Ialomița. A cerut în mod repetat să fie liberat condiționat, însă judecătorii au respins cererile acestuia.

În pușcărie a avut un comportament violent, s-a bătut cu colegii, a primit nenumărate sancțiuni, dar în cele din urmă a reușit să iasă mai devreme din spatele gratiilor beneficiind ca mulți alți prădători sexuali de beneficiile recursului compensatoriu.