Alertă de securitate la Londra. Un șofer a fost arestat după ce a intrat cu mașina în poarta de pe Downing Street VIDEO

O mașină a lovit joi, 25 mai, grilajul care închide accesul pe Downing Street, strada pe care se află reședința premierului britanic, la Londra, a anunțat Poliția, potrivit AFP.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 16.20 (18.20, ora României).

”Poliţişti înarmaţi au arestat un bărbat la faţa locului, suspectat de daune penale şi conducere periculoasă”, au mai transmis autoritățile, care au declanșat o alertă de securitate.

Footage of the car ramming into the Downing Street gate.

Seems like it happened at a slow pace 🧐 #DowningStreet pic.twitter.com/BV6FrxS2vJ