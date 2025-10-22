Mai multe avioane F-16 au fost ridicate de la sol după atacurile Rusiei asupra porturilor de pe Dunăre. Specialiști ai MApN, MAI și SRI execută o misiune de cercetare

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 08:13
389 citiri
Două avioane au fost ridicate în urma atacului cu drone FOTO mapn.ro

Un nou atac cu drone lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre a determinat emiterea, în noaptea de marți spre miercuri, a unui mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Deși nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian românesc, forțele aeriene au ridicat de la sol avioane F-16 și Eurofighter pentru monitorizarea situației, iar Ministerul Apărării Naționale a condamnat ferm acțiunile Moscovei, calificându-le drept o nouă provocare la adresa securității regionale.

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat din timp un grup de ținte aeriene care se deplasau spre zona brațului Chilia și a Deltei Dunării. Conform procedurilor, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat, în jurul orei 00.50, pentru cercetarea situației. Au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, în zona localităților Ismail și Chilia, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României.

Aprobare pentru angajarea țintelor aeriene

Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României. În jurul orei 02.35, au decolat din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu două aeronave de luptă germane Eurofighter Typhoon, pentru a executa misiuni de Poliție Aeriană Întărită, se arată într-un comunicat al MApN.

Mesajul de încetare a alertei aeriene pentru populația din nordul județului Tulcea a fost transmis în jurul orei 03.00, iar aeronavele au revenit, în siguranță, în bazele aeriene, în jurul orelor 03.00, respectiv 03.50.

O echipă alcătuită din specialiști ai MApN, MAI, și SRI va executa miercuri, 22 octombrie, o misiune de cercetare a zonei de pe malul românesc al Dunării, din proximitatea localităților ucrainene atacate noaptea trecută, pentru evaluarea situației.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

"Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO.

România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național.

Ministerul Apărării Naționale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare", transmite MApN.

#alerta tulcea, #avioane F16, #drone, #Dunare, #explozii , #Razboi Ucraina
