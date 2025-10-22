O nouă alertă în Tulcea. Posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian, ca urmare a războiului din Ucraina

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 07:53
338 citiri
O nouă alertă în Tulcea. Posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian, ca urmare a războiului din Ucraina
Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru zona Tulcea Foto Facebook/Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Autoritățile au emis în noaptea de marți spre miercuri, 22 octombrie, un nou mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, avertizând populația asupra riscului căderii de obiecte din spațiul aerian pe fondul conflictului dintre Ucraina și Rusia. ISU Tulcea precizează că alerta a avut un caracter preventiv, teritoriul României nefiind vizat de atacuri.

”În cursul acestei nopţi, în jurul orei 01:10, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Delta al judeţului Tulcea a transmis un mesaj de avertizare RO-Alert, pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populaţia a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, ca urmare a conflictului armat dintre Ucraina şi Federaţia Rusă”, anunţă, miercuri dimineaţă, ISU Tulcea.

Mesajul a avut caracter preventiv, fiind emis pentru informarea şi protejarea cetăţenilor.

Populaţia a fost îndrumată să respecte recomandările din mesaj şi să se adăpostească în caz de nevoie, iar în cazul în care au nevoie de ajutor, să solicite sprijin la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

”Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar măsura a fost una strict preventivă, conform procedurilor stabilite la nivel naţional. Pe durata transmiterii mesajului RO-ALERT, care s-a desfăşurat pe o perioadă de aproximativ 90 de minute, la numărul 112 a fost înregistrat un singur apel, prin care au fost solicitate informaţii suplimentare privind natura avertizării”, a mai transmis sursa citată.

Mai multe avioane F-16 au fost ridicate de la sol după atacurile Rusiei asupra porturilor de pe Dunăre. Specialiști ai MApN, MAI și SRI execută o misiune de cercetare
Mai multe avioane F-16 au fost ridicate de la sol după atacurile Rusiei asupra porturilor de pe Dunăre. Specialiști ai MApN, MAI și SRI execută o misiune de cercetare
Un nou atac cu drone lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre a determinat emiterea, în noaptea de marți spre miercuri, a unui mesaj RO-Alert pentru populația din...
Atac masiv al rușilor asupra Kievului. Rachetele balistice au provocat mai multe incendii. Răspunsul Ucrainei VIDEO
Atac masiv al rușilor asupra Kievului. Rachetele balistice au provocat mai multe incendii. Răspunsul Ucrainei VIDEO
Rusia a efectuat în noaptea de 21 spre 22 octombrie un atac aerian asupra capitalei Ucrainei, Kiev, determinând intervenția sistemelor de apărare aeriană, a anunțat primarul orașului, Vitali...
#alerta tulcea, #razboi Ucraina, #drone, #cadere obiecte , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
Digi24.ro
Nicolas Sarkozy a cerut sa fie eliberat imediat dupa a intrat pe poarta inchisorii. Cum l-au intampinat detinutii
Adevarul.ro
Un bloc a luat foc dupa ce o locatara a incercat sa arda un gandac cu o bricheta si un spray. O mama a murit in timp ce incerca sa-si salveze copilul

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump se așteaptă la un acord comercial „bun” cu Beijingul, însă întâlnirea cu Xi Jinping este sub semnul întrebării
  2. Zelenski merge în Suedia. Ucraina ar putea să primească temutele avioane de luptă JAS 39 Gripen, produse de compania Saab
  3. Atac masiv al rușilor asupra Kievului. Rachetele balistice au provocat mai multe incendii. Răspunsul Ucrainei VIDEO
  4. Un expert în drept vede decizia CCR privind pensiile magistraților ca „o nouă piruetă în același dans vechi”. „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”
  5. Mai multe avioane F-16 au fost ridicate de la sol după atacurile Rusiei asupra porturilor de pe Dunăre. Specialiști ai MApN, MAI și SRI execută o misiune de cercetare
  6. Rusia naționalizează casele ucrainenilor din teritoriile ocupate. Acestea vor fi redistribuite către angajați ai statului, personal militar și alți localnici
  7. O nouă alertă în Tulcea. Posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian, ca urmare a războiului din Ucraina
  8. Cunoscutul avion Concorde se pregătește să revină în forță în 2026. Concorde 2.0 ar putea face drumul Londra - New York în două ore
  9. România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Numărul de decese în accidente, aproape dublu față de medie
  10. Mii de polițiști de penitenciare vor picheta Ministerul Justiției. Sunt programate proteste până la sfârșitul lunii octombrie, dar acestea s-ar putea prelungi