Alertă de urs la Sinaia. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT

Autor: Maria Popa
Vineri, 29 August 2025, ora 10:25
Urs FOTO: Pixabay

Autoritățile din județul Prahova au emis mesaj Ro-Alert, vineri dimineață, 29 august, care a fost transmis locuitorilor și turiștilor aflați în stațiunea Sinaia, unde un urs a fost văzut într-un cartier.

La fața locului a fost trimisă, preventiv, o ambulanță SMURD.

Conform oficialilor Inspectoratului pentru situații de Urgență (ISU) Prahova, un urs și-a făcut apariția, vineri dimineață, pe strada Victoriei din stațiunea Sinaia.

Pentru a evita orice incident, autoritățile au emis mesaj RO-Alert către localnici și turiști, recomandându-le acestora să se adăpostească, iar dacă văd animalul să nu se apropie de el, să nu îl hrănească și să nu încerce să îl filmeze ori fotografieze.

Preventiv, în zona unde a fost văzut animalul sălbatic a fost trimis un echipaj SMURD.

De mai mulți ani, prezența urșilor în stațiunile de pe Valea Prahovei este semnalată tot mai frecvent. În ultimele luni, urșii și-au făcut apariția în mai multe zone din Sinaia, unele intens circulate.

În luna mai, un urs a intrat în curtea Mănăstirii Sinaia, unul dintre cele mai vizitate locuri din oraș.

