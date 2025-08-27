Un mare internațional al Italiei și-a anunțat retragerea. A fost campion european

Un mare internațional al Italiei și-a anunțat retragerea. A fost campion european
La 34 de ani, italianul Alessandro Florenzi va închide capitolul fotbalului sau, cel puţin, al carierei sale de jucător. Într-un videoclip publicat miercuri pe contul său de Instagram, fostul jucător al PSG şi AC Milan, care suferă de probleme persistente la genunchiul drept, şi-a anunţat retragerea.

„Doresc să mulţumesc fiecărui partener, antrenor, membru al staff-ului şi manager, fără excepţie: zi de zi, sprijinul şi profesionalismul vostru m-au ajutat să cresc ca om şi ca jucător de fotbal”, a scris cel al cărui contract cu AC Milan a expirat în această vară.

Împrumutat în septembrie 2020 la PSG după 279 de meciuri în tricoul AS Roma, clubul său formator, fostul internaţional italian (49 de selecţii) a câştigat Cupa Franţei şi Trofeul Campionilor, dar nu şi Ligue 1, titlu câştigat în acel an de LOSC.

La sfârşitul sezonului 2020-2021, clubul parizian a decis în cele din urmă să nu exercite opţiunea de cumpărare, preferând să-l recruteze pe Achraf Hakimi pentru postul său.

După ce a jucat şi la Crotone (37 de meciuri în 2011-2012) şi Valencia (14 meciuri în 2019-2020), Florenzi s-a alăturat AC Milan după experienţa pariziană, mai întâi sub formă de împrumut, apoi definitiv în vara anului 2022. Cu Rossoneri, el a disputat 77 de meciuri în toate competiţiile (3 goluri, 7 pase decisive) şi a câştigat singurul său titlu de campion al Italiei în 2022, la un an după Euro 2021.

