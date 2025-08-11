Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, a ales implanturile mamare la 22 de ani. Reacția mamei, Amalia, despre decizia fiicei sale

Alessia Năstase, fiica cea mare a cuplului Amalia și Ilie Năstase, a decis să-și facă implanturi mamare la vârsta de 22 de ani. Reacția Amaliei Năstase, mama sa, nu a întârziat să apară în comentariile de la postarea în care Alessia a împărtășit această experiență.

Tânăra a beneficiat de sprijinul total al mamei sale, Amalia Năstase, în vârstă de 49 de ani, atunci când a luat hotărârea să facă această intervenție estetică. Alessia a documentat pas cu pas procesul și a dezvăluit detalii despre operație celor peste 10.000 de urmăritori ai săi.

În videoclipul postat, care durează aproximativ un minut și jumătate, Alessia este surprinsă în momentele dinaintea intervenției, iar mama sa apare filmând și întrebând-o ce face. Pe parcursul clipului, tânăra arată toate etapele, de la consultația inițială până la ziua operației și reacția ei când vede rezultatul final. Cu voce tremurândă, Alessia mulțumește echipei medicale care a efectuat procedura.

„Sunt multe chestii pe care nu le faci pentru că tu ai fost învățată altfel de altă lume și când ajungi la doctor și vezi că de fapt nu e așa, chiar îți poate schimba viața. Eu inițial, când am auzit ce-am auzit, mă abțineam, ziceam că poate nu e pentru mine, poate nu trebuie să fac, și nu are nicio treabă. Adică acum pot să zic că efectiv mi s-a schimbat viața și modul în care trăiesc pentru că mă simt bine eu cu mine”, a mărturisit Alessia în filmare.

Printre primele reacții la postare s-a numărat și comentariul mamei sale: „Te iubesc”.

Alte reacții pozitive au venit din partea urmăritorilor: „Ești uimitoare! La fel și rezultatul” sau „Atât de specială și delicată”. Cu doar câteva zile înainte, Alessia a împărtășit un clip în care vede rezultatul operației pentru prima dată, iar Amalia a comentat: „Toate emoțiile”.

