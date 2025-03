Sportiva din România care vrea ca Jennifer Lawrence s-o interpreteze în filmul vieții

Originară din Italia, dar reprezentând România, Alessia Orla a fost desemnată cea mai bună triatlonistă din țara noastră.

Finalul anului 2024 a adus pentru Federația Română de Triatlon vestea pe care o aștepta de doi ani: sportiva de origine italiană Alessia Orla poate reprezenta România în concursurile internaționale.

În vârstă de 32 de ani, sportiva care a primit cetățenia română la 22 noiembrie 2023 poate reprezenta România în concursurile internaționale de la 17 decembrie 2024. Anul trecut, Alessia a concurat sub steagul Federației Internaționale, iar rezultatele sale au dus-o spre un trofeu acordat în premieră: cel pentru sportiva anului 2024!

Ea și-a ridicat recompensa la Gala Triatlonului Românesc, care a avut loc la Complexul Olimpic de la Izvorani.

Extrem de bucuroasă, Orla abia așteaptă să participe la primele competiții internaționale pentru țara sa de adopție, România.

„Mă simt extraordinar, e o plăcere să fiu aici. E prima dată, dar sper că nu va fi și ultima. Sper să fiu aici pentru mulți ani. Anul acesta, prima cursă o voi avea pe 22 martie, în Cupa Mondială în Franța apoi, după o săptămână, am Cupa Europei din Portugalia. Plus alte câteva competiții în aprilie, dar sunt doar locale, cu echipa mea italiană. Iar pentru luna mai trebuie să stabilim. Avem un plan de concursuri, pe care l-am făcut împreună cu federația. Trebuie să progresez și să mă concentrez pe cursele internaționale în special, pentru că am nevoie să cresc în clasamentul mondial. Anul acesta nu e an de calificare olimpică, deci nu am nevoie să fiu selecționată, dar vreau să am rezultate bune și să fiu gata pentru anul viitor la începerea calificărilor” – Alessia Orla, triatlonista anului în România în 2024.

Chiar dacă anul trecut a concurat sub steagul Federației Internaționale, ea a fost bucuroasă că 2024 a fost sezonul în care i s-a permis să revină în competițiile internaționale.

„A fost un an bun pentru mine. A fost o îmbunătățire, pentru că nu mai concurasem în curse internaționale de mulți ani, așa că a fost o revenire în circuit. Și cred că a fost bună. Sunt fericită că am putut concura” – Alessia Orla, triatlonista anului în România în 2024.

Legitimată la Dinamo, Alessia va lupta anul acesta pentru clubul său la două Campionate Naționale.

„Cu siguranță voi veni în România la Campionatele Naționale de la Oradea, pe distanța olimpică. Asta e sigur. De asemenea, la campionatele de sprint. Aceste două competiții sigur le voi face” – Alessia Orla, triatlonista anului în România în 2024.

În vârstă de 32 de ani, sportiva de numele căreia se leagă speranțele României pentru o prezență feminină la Jocurile Olimpice din 2028 are un vis ascuns.

„Îmi place Jennifer Lawrence, pentru că e foarte spontană și e o actriță bună. O urmăresc și în viața din afara ecranului și îmi place felul în care se comportă. Așa că mi-ar plăcea să o am în filmul meu” – Alessia Orla, triatlonista anului în România în 2024.

Amfitrionul evenimentului și cel de numele căruia se leagă cele mai mari succese ale triatlonului românesc, președintele federației de specialitate, Vlad Stoica, este foarte mulțumit de rezultatele anului trecut, care au confirmat valoarea triatlonului românesc în Europa.

„A fost un an plin, complet și complex, cu multe lucruri bune, cu a doua calificare la Jocurile Olimpice și multe alte rezultate. Foarte important pentru noi e faptul că am terminat în primii 10 în Europa în clasamentul federațiilor și pe locul 1 la baieți. Nu în ultimul rând, proiectul nostru foarte important Trikids, dedicat selecției pentru triatlon a ajuns la 1.200 de copii” – Vlad Stoica, președinte Federația Română de Triatlon.

În ceea ce privește anul acesta, obiectivele sunt mari.

„În primul rând vreau un an în care să stabilim echipa pentru Jocurile Olimpice. E un an de selecție foarte important și, nu în ultimul rând, un Top 3 la Campionatele Europene” – Vlad Stoica, președinte Federația Română de Triatlon.

În ultima perioadă, Vlad Stoica a descoperit cea mai bună cale de relaxare: cutreieră munții împreună cu familia!

„E o activitate extraordinară pe care pot sa o fac cu familia mea, am o familie numeroasă și e ceva ce ne place tuturor. Îți dă o senzație fantastică de libertate și de eliberare de stres, dar în primul rând e ceva ce pot face cu toată familia” – Vlad Stoica, președinte Federația Română de Triatlon.

Deja cu „vechime” în lumea montagnarzilor, Vlad Stoica știe și ce ar împrumuta din alpinism în triatlon.

„Aș aduce spiritul neînfricat al alpiniștilor!”, a mai spus Stoica.

