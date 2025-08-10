Soția fotbalistului dat afară de Gigi Becali de la FCSB: ”Când o ușă se închide...”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 10 August 2025, ora 11:42
417 citiri
Soția fotbalistului dat afară de Gigi Becali de la FCSB: ”Când o ușă se închide...”
Alex Băluță și soția Diana FOTO Instagram Diana Baluta

Alexandru Băluță a fost scos de Gigi Becali din lotul echipei FCSB înaintea acestui sezon. După ce s-a pregătit separat la baza din Berceni a clubului, el a semnat rezilierea contractului.

Prin intermediul rețelelor sociale, o reacție de încurajare pentru Alex Băluță a venit chiar de la soția acestuia, Diana.

”Când o ușă se închide, o alta se deschide. Doi ani minunați. Cea mai frumoasă galerie, cei mai frumoși suporteri. Mulțumim”, a scris Diana Băluță, la InstaStory.

Mihai Stoica a spus că Băluță va pleca în străinătate. "Băluță a încheiat contractul cu noi. A semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil că va semna în străinătate. Nu știu sigur, dar sunt multe echipe din străinătate care îl doresc", a spus Mihai Stoica la PrimaSport.

Alexandru Băluță a jucat în 81 de partide la FCSB, marcând 13 goluri și oferind 12 pase decisive.

De-a lungul timpului, Băluță a fost fie lăudat, fie criticat de Gigi Becali. "Băluță este un jucător extraordinar, numai că el este anti-gol. Cel mai bun e, numai că nu vrea golul!”, a spus Gigi Becali.

#alex baluta, #FCSB, #Gigi Becali
