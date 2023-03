Actorul român care a pierdut o avere la jocurile de noroc: ”Făceam 5.000 de euro pe lună. Bani, frate!”

Actorul român Alex Bogdan a recunoscut că a pierdut o avere la jocurile de noroc, fiind dependent de acest viciu aproape un deceniu.

Invitat la podcastul lui Radu Țibulcă, Alex Bogdan și-a povestit experiența nefericită pentru a trage un semnal de alarmă, subliniind că a pierdut sume de bani impresionante.

„E o boală. Am fost dependent de jocurile de noroc. Rău! Ești într-un punct în care cazi şi te prinde pentru că eşti o fire vicioasă, m-a prins chestia aia şi am avut 9 ani în care am fost rău. Am pierdut cumulat 150.000 de euro. Apartamentul.

Mi-a ținut mama mea evidența. Când am avut curajul să îi spun mamei și ea fiind contabilă a pus cap la cap și mi-a zis cât am pierdut. E una dintre cele mai nasoale boli, care nu ține cont de apartenența socială. Cunosc foarte mulți colegi care fac asta. Eu am fost 10 ani singur.

Făceam 5.000 de euro pe lună. Bani, frate! Și stăteam și la cămin. Făceam ”Mondenii”, ”Cronica Cârcotaşilor”, emisiunea ”Fii pe fază”, adică acumulam. Când îmi intrau banii, că acumulam vreo 5.000 de euro, pe data de 4 a lunii, următorul lucru era să merg în cazinou cu toți banii și îi pierdeam pe toți. De pe data de 5, a doua zi, eu trebuia să trăiesc până pe data de 4, a doua lună, fără nimic”, a declarat Alex Bogdan.

