Actorul Alex Bogdan, salvat de iubita lui din ghearele unui viciu care "a atacat" România VIDEO

Actorul român Alex Bogdan a avut o problemă uriașă, a fost dependent de jocurile de noroc.

În podcastul lui Mihai Morar, el a vorbit despre această plagă a societății, care afectează viețile multor români.

Deși mama lui l-a deconspirat, Alex Bogdan nu a putut să renunțe la această dependență până nu a întâlnit-o pe Cătălina, partenera lui.

"Iubirea m-a salvat. Și cu problemele cu jocurile de noroc, cu cazinourile, cu toate astea.

Iubirea, dacă nu există, noi tot suntem în căutarea ei. Poți să te urci tu în avion, tot...îți lipsește ceva. Nu poți să o cumperi.

Și pentru că nu o aveam, am căzut în alte prostii, în vicii.

Doamne, cât am putut să mint. Și o mamă nu ai cum să o minți, m-a simțit. Ceva e cu tine, Joci la de-alea, la păcănele, la cazino. Mi-a zis, mi-a trimis un mail: Indiferent de ce o să faci și o să greșești, ești băiatul meu. Cu toate astea, nu am reușit să mă țin departe.

Nu pot să explic ce e în capul unui om dependent. Atâția oameni care sunt distruși și nu pot să vorbească.

Este îngrozitor, te ține într-o spirală și efectele vor fi resimțite cât de curând în societatea românească. Este o pandemie tăcută, un criminal silențios.

Până nu am întâlnit-o pe Cătălina, până nu am găsit un sens real, că pot să dau cu piciorul la chestia asta, nu am putut".