Povestea impresionantă a lui Alex Bologa: el nu mai vede de la 6 ani, dar câștigă medalii la judo

Alex Bologa, dublul medaliat cu bronz la Jocurile Paralimpice, știe ce va face după ce se va retrage din activitate: va scrie o carte.

Pentru Alex Bologa, sportul este un mod de viață. Dublu medaliat cu bronz la Jocurile Paralimpice, clujeanul de 27 de ani se antrenează de două ori pe zi, câte șase zile pe săptămână, pentru competițiile acestui an: Campionatele Mondiale și Campionatele Europene.

Anul acesta, ambele competiții vor fi în luna august, iar Alex, ca de obicei, este favorit la medalii. El spune că nu simte presiunea favoritului.

„Depinde cum o privești. Presiunea ți-o faci tu. Trebuie doar să te gândești că ești acolo ca să dai tot ce e mai bun din tine și cu siguranță vei reuși să obții ceea ce-ți dorești” – Alex Bologa, dublu medaliat cu bronz la judo, la Jocurile Paralimpice.

„E o presiune pe orice lider mondial de categorie, dar noi încercăm să lucrăm și la antrenamente pe teme psihice. Așa pregătim concursurile, încercăm să-i luăm de pe umeri aceste greutăți. Are o ambiție deosebită. Are o forță și calități fizice expres pentru judo. În plus, are și o viteză extraordinar de bună” - Tamas Gergely, antrenorul lui Alex Bologa.

Anul acesta este unul atipic, pentru că ambele competiții sunt în aceeași lună. Totuși, obiectivul sportivului nostru îl reprezintă cucerirea de medalii la ambele întreceri.

„Ne aflăm în toiul pregătirii pentru Europene și Campionatele Mondiale la Para judo. Obiectivele noastre, bineînțeles, fiind medalii la amândouă competițiile. Cu cât mai strălucitoare, cu atât mai bune. Anul acesta e un an foarte atipic, deoarece avem și Europenele și Mondialele în aceeași lună. Europenele vor fi pe 8-10 august, iar Mondialele în perioada 23-26 august” - Tamas Gergely, antrenorul lui Alex Bologa.

Ca orice sportiv din sporturile de luptă, și Alex trebuie să aibă grijă să se mențină în limitele categoriei. El concurează la 60 de kilograme și spune că respectă un regim alimentar.

”Am un regim special, deoarece este destul de greu să te păstrezi în aceeași categorie și mai ales să te menții mai mulți ani, să încerci pentru fiecare competiție. Dar am reușit cu bine să îmi fac de fiecare dată categoria” – Alex Bologa, dublu medaliat cu bronz la judo, la Jocurile Paralimpice.

Alex și-a pierdut complet vederea pe când avea doar 6 ani, dar spune că faptul că era doar un copil l-a făcut să se adapteze rapid situației.

„La vârsta de 6 ani mi-am pierdut vederea. Am avut o intervenție chirurgicală în Belgia și din păcate n-a reușit, am rămas nevăzător. Fiind copil, m-am adaptat pot să zic destul de ușor” – Alex Bologa, dublu medaliat cu bronz la judo, la Jocurile Paralimpice.

Antrenorul său, Tamas Gergely: „În fiecare zi am lucruri de învățat de la el”

De atunci, uimește pe toată lumea cu ambiția și cu felul său de a fi, iar antrenorul său, Tamas Gergely, recunoaște că în fiecare zi are ceva de învățat de la el.

„Sincer, și acum după 10-12 ani de când mă ocup de el, încă mai am lucruri de învățat, sau avem lucruri de învățat cu toții de la el” - Tamas Gergely, antrenorul lui Alex Bologa.

Descoperit într-o selecție făcută într-o școală de nevăzători din Cluj, Alex a devenit rapid unul dintre cei mai buni judoka din lume. El a învățat procedeele într-un mod special.

”Antrenorii efectuează câte un procedeu pe mine, execută, și eu încerc să reproduc ceea ce am simțit” – Alex Bologa, dublu medaliat cu bronz la judo, la Jocurile Paralimpice.

„A trebuit să-i arătăm într-un mod un pic mai special procedeele, deoarece nu are posibilitatea să studieze video sau să vadă la antrenament ce se întâmplă. El are capacitatea că dacă învață un lucru, un procedeu, o tehnică bine, nu are cum să le facă într-un alt mod, greșit” - Tamas Gergely, antrenorul lui Alex Bologa.

Antrenorul său dezvăluie că el și Alex au un obicei înaintea concursurilor: niciodată nu vorbesc seara despre adversarul de a doua zi. „Avem un fel de ritual. După tragerile la sorți, care sunt în seara dinaintea concursului, nu discutăm despre adversar decât în dimineața concursului. Ca să trecem peste niște lucruri emoționale sau poate să-i dea o insomnie sau ceva de genul acesta” - Tamas Gergely, antrenorul lui Alex Bologa.

Multiplu medaliat la competițiile importante din lume Alex spune că cele mai frumoase amintiri le are de la Jocurile Paralimpice, unde a cucerit de două ori medaliile de bronz. De asemenea, recunoaște că după un succes nu poate sărbători, pentru că vrea doar să se culce.

„Cele mai frumoase victorii sunt la Jocurile Paralimpice deoarece sunt competiții unice și rămâi cu amintiri de neuitat. După fiecare competiție sunt atât de obosit încât abia aștept să dorm” – Alex Bologa, dublu medaliat cu bronz la judo, la Jocurile Paralimpice.

Când nu e la antrenament, Alex preferă să facă tot sport. De altfel, înainte de judo, el a făcut înot. Totuși, recunoaște că judo este viața lui.

„Fac două antrenamente pe zi, în afară de duminică. Îmi place să merg în drumeții, îmi place să citesc și să mai merg iarna la patinoar. Îmi plac în principal activitățile sportive. Nu știu cât de bun am fost la înot, eram copil, dar probabil că eram talentat. Judo pentru mine acum e cel mai important lucru, îi dedic cel mai mult timp” – Alex Bologa, dublu medaliat cu bronz la judo, la Jocurile Paralimpice.

Un exemplu pentru toată lumea, Alex știe ce vrea să facă după ce se va retrage din activitate: va scrie o carte. Și, poate, va învăța japoneza.

”M-am gândit și probabil cel mai probabil după ce îmi voi termina cariera sportivă voi face și asta. Voi scrie o carte. Nu am învățat japoneză. Sincer, nu știu dacă aș reuși neapărat să o învăț. Dar probabil dacă mi-aș dedica foarte mult timp aș reuși” – Alex Bologa, dublu medaliat cu bronz la judo, la Jocurile Paralimpice.

Chiar dacă judo-ul este viața lui, Alex și-a pregătit și cariera de după sport. El a terminat cursurile Facultății de Psihopedagogie, dar și un curs de masaj.

”Am terminat cursurile facultății de psihopedagogie specială, dar și un curs post liceal de masaj. Mi-a plăcut să merg la școală. De fapt, eu orice fac încerc să fac cu plăcere și să mă dedic tot mai mult” – Alex Bologa, dublu medaliat cu bronz la judo, la Jocurile Paralimpice.