Explozia unui internațional român cu 47 de selecții: ”Apoi vom fi surprinși că am votat un debil mintal, două milioane de oameni...”

Fotbalistul echipei Universitatea Cluj, Alexandru Chipciu, a declarat miercuri seară, după meciul cu Universitatea Craiova, că a fost “un circ total” ce s-a întâmplat. El a criticat felul în care s-a comportat Sorin Cârţu, l-a ironizat pe Marius Şumudică, dar a amintit și de Călin Georgescu, candidatul independent la prezidențiale.

„Un circ total, o mascaradă ce s-a întâmplat aici. Am fost luptători, nişte eroi sau a fost Craiova slabă. Ar fi culmea să spunem că a ratat Nistor penalti şi asta a fost problema. Per total, cred ne-a lipsit un antrenor meschin sau care nu are educaţie. În România aşa funcţionează lucrurile, poţi să fii o legendă beată pe aici sau sub alte influenţe şi să-ţi iei de gât foştii jucători.

Îmi pare rău de Mirel pentru că are nişte principii şi îl iubesc, dar să ascunzi mingile... Asta e România, promovăm tragi-comedia, gecile Burberry. În 2025, dacă iei haine de la băieţi...nu mai există haine de la băieţi, pentru că dacă dai vreo spargere, cum au dat ăia la coiful Dacic, te caută poliţia. Băieţii înseamnă haine fake de 2-300 de euro, geaca Burberry e 3.000, vrem să vedem factura, că nu a dat 3.000 pe ea. Să vă mai zic ceva, în 2025 se poartă firmele astea mai şmechere cu scrisul mic, scrisul ăla mare e depăşit total, dar asta e părerea mea. Asta e viaţa, promovăm circul.

Aș vrea să spun că rasa asta, homo sapiens, are o capacitate reflectivă, își tot schimbă comportamentul, la ei nu se poate (n.r. – cei de la Craiova). Asta e educația noastră! Apoi, vom fi surprinși că am votat un debil mintal (n.r. Călin Georgescu), două milioane de oameni, după aia ne mirăm, suntem surprinși de ce se întâmplă.

40 de ani am fost conduși de un dement, de un incult (n.r. Nicolae Ceaușescu). N-ai cum să miroși a alcool, să-ți iei foștii jucători de gât (n.r. referitor la gesturile de care este acuzat Sorin Cârțu)”, a spus Alex Chipciu, un jucător cu 47 de selecții la naționala României.

