Alex Chipciu, o nouă lecție de viață: ”Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua...”

Echipa bucureşteană Dinamo a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a şaptea din Superligă.

Prima repriză a fost una fără multe faze de poartă. Chirilă a respins şutul lui Opruţ, din minutul 26, iar Nistor a trimis pe lângă poartă, în minutul 38. În partea a doua Chipciu a şutat şi el periculos, dar Epassy a respins în corner. Dinamo a înscris prin Rareş Pop, în minutul 82, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Însă oaspeţii au căutat golul în continuare şi Alexandru Pop a înscris în minutul 89, printre picioarele portarului Chirilă.

Dinamo s-a impus cu 1-0, bifează a treia victorie stagională şi, cu 12 puncte, ocupă locul 5 în clasament. Universitatea Cluj e pe 8, cu 9 puncte.

Alexandru Chipciu, jucătorul celor de la U Cluj, a comentat în termeni duri eșecul cu Dinamo.

”La fotbal e greu, la fel ca în viață. Dacă ar fi frumos mereu, când te aplaudă lumea...Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua, câștigi, te califici în Europa, trebuie să accepți și când te critică lumea. Trebuie să accepți că lucrurile nu arată bine în momentul acesta. Nu e nimic pierdut, e clar, dar se pare că nu găsim cheia să jucăm un fotbal mai bun”, a spus el.

