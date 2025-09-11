Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 15:27
263 citiri
Alex Dobrescu Foto: Captură video/YouTube/Viaţa Fără Filtru

Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a primit o condamare de patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc.

Hotărârea a fost pronunțată de Tribunalul București, iar instanța a stabilit și plata unor cheltuieli judiciare de 7.000 de lei. Decizia nu este definitivă, iar Dobrescu are dreptul să facă contestație, urmând să rămână în arest preventiv până la o soluție finală.

„(…) condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „trafic intern de droguri de mare risc" în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, pe o perioadă de 3 (trei) ani, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal.

În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 72 alin. (2) din Codul penal, deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU perioada reținerii de 24 ore din perioada 04.03.2025 (ora 21:35) – 05.03.2025 (ora 21:35), precum și perioada arestării preventive de la 05.03.2025 la zi. În baza art. 399 alin. (1) din Codul de procedură penală, menține măsura arestării preventive dispusă față de inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU prin încheierea din data de 5.03.2025 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București în dosarul nr. 7635/3/2025, mandat de arestare preventivă nr. 120/UP/5.03.2025, până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri", se arată în motivarea instanței.

Alex Dobrescu fusese arestat preventiv în martie 2025, la scurt timp după ce fiul său, Max, venise pe lume. Ancheta a dus la confiscarea mai multor bunuri implicate în activitatea de trafic, precum și a unor sume obținute din vânzarea de cocaină și MDMA, evaluate la 4.900 lei. În același dosar, o altă persoană este cercetată pentru implicare în traficul desfășurat împreună cu Dobrescu.

Într-un interviu acordat în luna martie, Cristina Cioran a descris impactul emoțional al arestării fostului partener:

„Sunt sentimental depășită de situație. Nu m-am gândit niciodată că voi trece prin așa ceva. Totul a venit pe nepregătite și m-a afectat profund, mai ales pentru că avem doi copii împreună".

