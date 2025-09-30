Procurorul General al României, Alex Florența, "sperietoare" pentru Călin Georgescu? "Cu diavolul nu intri în conversații"

Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 23:02
491 citiri
Procurorul General al României, Alex Florența, "sperietoare" pentru Călin Georgescu? "Cu diavolul nu intri în conversații"
Călin Georgescu FOTO Captură video observatornews.ro

Trimis în judecată de către Parchetul General, condus de Procurorul General al României, Alex Florența, fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, a evitat luni seară, 29 septembrie, să ofere un răspuns clar dacă l-ar inculpa pe magistrat, în cazul ipotetic în care ar ajunge vreodată șeful statului.

"Pe mine mă interesează poporul român. Atât. În general, știu că cu diavolul nu intri în conversații. Nici nu am ce conversație să am cu cei de teapa aceasta", a declarat Georgescu, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, de la Gândul.ro.

"Eu pot să vă spun un lucru, că, într-adevăr, dosarul este copy-paste, este aceeași rezoluție a unei boli: rușii sau cancerul. Toată lumea vorbește: ori sunt ruși, ori ai cancer. Nu se cunoaște altă… Nu că este o mare asemănare. Este copie la indigo", a comentat Georgescu dosarul instrumentat împotriva lui de Parchetul General.

Întrebarea despre Alex Florența a fost pusă făcându-se o paralelă cu președintele american Donald Trump, care este acuzat că a început să le construiască dosare foștilor oficiali implicați în problemele juridice anterioare revenirii la putere, așa cum este fostul director al FBI, James Comey.

"Ce pot spune azi e că, în urmă cu câteva zile, a fost pus sub acuzare fostul șef al FBI, despre care criticii spuneau că instituția a fost folosită ca o armă. După decesul lui Charlie Kirk este o revoluție de gândire în SUA. (…)

Sunt milioane, zeci de milioane de tineri americani care s-au înscris în ceea ce Charlie Kirk a promovat prin fundația lui, dar au venit în întâmpinare ca să învețe, să știe, să cunoască viața lui Iisus Hristos. Este ceva… ceea ce nu s-a pomenit până acum, nu a realizat nicio religie, nici Vaticanul n-a realizat, ce a realizat Charlie Kirk.

De aceea am spus că este un erou, un martir al lumii, care a refuzat să stea în genunchi în fața urii și a ales iubirea. Și asta a promovat tot timpul. De aceea este erou. Știi ce înseamnă erou? Un erou cel care iubește continuu. Și asta a făcut Charlie Kirk", a explicat Georgescu.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, pe 16 septembrie, pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

