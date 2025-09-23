Călin Georgescu se visa președintele României încă din 2019, dezvăluie procurorul general Alex Florența

Alex Florența, procurorul general al României, a vorbit marți seară, 23 septembrie, despre mai multe dosare care fac vâlvă în România în ultimele săptămâni.

După ce a spus că sunt și alte metode prin care o poate aduce pe Șoșoacă la audieri în procesul în care este acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv cea documentată public, de propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, dar și acuzații de ultraj și lipsire de libertate, Alex Florența a trecut la dosarul mult mai stufos în care este acuzat fostul prezidențiabil, Călin Georgescu.

Procurorul general a povestit cu lux de amănunte, la digi24, cum a funcționat întreg planul lui Georgescu de manipulare a românilor pentru a ajunge să candideze la președinția țării și, posibil, să și câștige.

"Anularea alegerilor de anul trecut este dosarul în care apare Călin Georgescu, este fostul candidat la alegerile prezidențiale, trimis în judecată pentru șase infracțiuni. În total sunt 22 de persoane în acest dosar și când auzi acuzații, aproape că nu-ți vine să crezi, inculpații sunt acuzați de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

(...) Primele elemente ne apar din 2019, ulterior pregătirea, factorul incipient, să spunem, pentru că toate aceste elemente de război hibrid e un termen pe care îl folosim atât de mult în spațiul public, poate e suprasaturat spațiul public de acest termen, fără a fi suficient explicat opiniei publice. Și este un lucru esențial de înțeles că războiul hibrid, ca formă de manifestare a unei agresiuni a unui stat străin față de un stat terț, cum suntem noi în cazul de față, dar nu numai noi, implică o gamă întreagă de instrumente.

Ads

E foarte important pentru opinia publică să înțeleagă că anumite știri pe care le vede zilnic dintr-un domeniu sau altul și care pot părea la început disparate, fără nicio legătură unele cu altele, multe dintre ele reflectă practic o transpunere în practică a acestui război hibrid.

Poți vedea legături între un act de dezinformare, un fake news care poate crea o anumită emulație publică și care este perfect și general în relație de coordonare directă cu un act de sabotaj, cum s-a încercat, de exemplu, în județul Ilfov undeva la finalul anului trecut de către cetățeni străini, antrenați de entități din Federația Rusă, special pentru a pătrunde în statele europene și a efectua astfel de acte de diversiune.

Toate sunt parte ale acestui război hibrid. Sunt instrumente distincte, dar care sunt folosite coordonat și au același autor, categoric, având în vedere legăturile indisolubile cu elemente din spațiul Federației Ruse.

Ads

În 2019 începe să acționeze unul dintre inculpați. Din cercetările noastre rezultă că planul pentru a candida undeva la alegerile prezidențiale din 2024 a fost conceput mult timp înainte, încercând, inculpatul trimis în judecată în prezentul dosar, să-și constituie diferite puncte de sprijin prin prisma cărora să acceadă în această funcție.

Din cercetările noastre rezultă, de altfel, că una dintre companiile cu legături certe documentate în Federația Rusă realizează o micro-targetare a spațiului românesc în acel moment pentru a constata care sunt preferințele de vizualizare, care sunt principalele subiecte de interes pentru diferitele segmente ale populației ruse. Făcea un studiu de piață, al minții românilor, fără îndoială", a declarat Florența.

Ads