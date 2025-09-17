Cum a răspuns procurorul general la criticile președintelui Nicușor Dan. "Parchetul General stă pe o schemă de personal de 40 la sută lipsă."

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 08:36
Alex Florența, procurorul general al României FOTO Facebook/Ministerul Public

Alex Florența, procurorul general al României, răspunde criticilor președintelui Nicușor Dan și susține că, deși au existat perioade de rutină, Parchetul General a făcut progrese importante, a soluționat dosarele istorice și a regândit arhitectura penală pentru a răspunde mai eficient crimelor complexe.

Procurorul General a spus, la Antena 3 CNN, că Parchetul General a soluționat toate dosarele istorice și, în ultima vreme, a fost regândită întreaga arhitectură de construire penală.

„Cred în criticile constructive. L-am urmărit și eu aseară pe domnul Președinte (...) Sunt convins că voi avea posibilitatea să primesc din partea dumnealui o analiză mai complexă.

E firesc și e normal ca președintele să se preocupe de acest domeniu", a spus Florența.

Procurorul general a declarat că e de acord cu președintele în privința unui singur aspect.

"Sunt în asentimentul domnului președinte cu un aspect: faptul că o lungă perioadă, Parchetul a acționat într-un mod rutinat, parcă. E adevărat.

Am operat cea mai mare schimbare în organigramă și arhitectura Parchetului General din ultimii 30 de ani, regândind întreaga arhitectură de construire penală, construind și înființând birouri specializate, care să se adreseze fiecăruia dintre domeniile ultraspecializate de criminalitate. Pentru că aici avem probleme în România, fie că vorbim de economic financiar, de cyber crime, de mediu ș.a.m.d.

Am acționat pe modul de digitalizare. De ce? Pentru că nu aveai cum, la Parchetul General, până în urmă cu doi ani și jumătate, să constați cum se manifestă activitatea unui parchet. De ce? Pentru că nu exista nicio formă de digitalizare.

Dacă voiai să vezi ce se întâmplă cu un dosar care îți era poate reclamat că tergiversează prea mult, trebuia să faci o adresă ca să ți se comunice stadiul ei. Parchetul General stă pe o schemă de personal de 40 la sută lipsă. Practic, un procuror din doi lipsește”, a declarat Alex Florența.

