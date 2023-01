Transfer de răsunet în Superliga: ”Acum au căzut la pace cluburile”

Transferul fotbalistului Alexandru Işfan (22 de ani), de la FC Argeş la Universitatea Craiova, este realizat în proporţie de 99%, jucătorul urmând să semneze contractul în următoarele ore, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, preşedintele grupării alb-albastre, Sorin Cârţu.

"E aproape rezolvat transferul lui Işfan, dar încă nu avem semnătura copilului. El a plecat spre Craiova, probabil că se va întâmpla în următoarele ore. Dar este un transfer aproape rezolvat. Adică 99 şi ceva la sută. Işfan e un jucător pe care ni-l dorim, l-am dorit şi în vară. E un fotbalist bun, cu el echipa noastră va fi mai agresivă pe faza ofensivă, e clar că va aduce un plus. Astă vară nu s-au înţeles, dar acum cei care conduc Craiova şi FC Argeş au căzut de acord. Pentru că aici erau problemele, degeaba voia jucătorul dacă nu voia clubul. Dar acum au căzut la pace cluburile, la fel şi jucătorul şi se va face", a afirmat Cârţu.

Întrebat dacă Andrei Ivan va pleca de la U Craiova în această pauză competiţională, preşedintele a răspuns: "Am o jumătate de oră de când am vorbit cu domnul Rotaru şi mi-a spus că nu e nimic adevărat".

La rândul său, noul antrenor al formaţiei Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, a declarat în aceeaşi conferinţă de presă, că în afară de Işfan, vor mai fi transferaţi doi jucători în această pauză competiţională, dar a refuzat să îi nominalizeze.

"În afară de Işfan, este posibil ca în această seară să apară în Craiova un alt jucător. Nu e român, dar e un jucător de echipă naţională. Probabil că mâine se va alătura lotului dacă totul decurge aşa cum am stabilit. Eu nu am venit la Craiova să dau jucători afară, dimpotrivă. Aşa cum am spus, e Işfan, apoi cel care ar ajunge în această seară, plus încă unul. Dar eu nu am venit aici să facem revoluţie, să schimbăm jumătate de echipă", a precizat Neagoe.

