Alex Mitriţă a dezvăluit discuţia cu Mircea Lucescu: ”N-a ascultat ce-a spus lumea”

Mijlocaşul Alexandru Mitriţă a declarat, într-un interviu pentru FRFTV, că a găsit un grup unit la revenirea la echipa naţională, iar acest lucru se reflectă asupra rezultatelor.

”Sunt foarte bine, într-o postură foarte bună. Cu Lituania (n-r- în 9 septembrie, scor 3-1 pe stadionul Steaua) a fost o revenire importantă, cu emoţii mari, dar sunt bucuros că m-am întors. Am lipsit ceva timp, dar am revenit şi am găsit acel grup, unitate. Toţi jucătorii se înţeleg foarte bine, se vede că este un grup unit şi prin acest lucru se văd şi rezultatele. La golul cu Lituania mă aşteptam ca Denis (Alibec) să-mi paseze am încercat să-i dau în faţă ca să poată să dea el gol, dar am dat prea uşor pasul, iar după aceea Denis a făcu o fază excelentă, a aşteptat, mi-a pasat şi aşa a venit golul”, a declarat Mitriţă.

El a povestit şi ce i-a spus selecţionerul Mircea Lucescu, care l-a îmbrăţişat după ce a marcat în meciul din 9 seotembrie. ”Domnul Lucescu mi-a spus că se bucură pentru mine. După toată această perioadă a avut încredere în mine, nu a ascultat ce a spus lumea despre mine, a fost o perioadă grea pentru mine”.

Mitriţă a revenit în septembrie la echipa naţională, după ce nu mai fusese convocat aproape doi ani de fostul selecţioner Edward Iordănescu.

Alexandru Mitriţă spune că nu mai are emoţii când vine la naţională şi a mulţumit fanilor că sunt alături de tricolori. ”Nu pot spune că mai am emoţii când vin la reunire, emoţiile se transformă în bucurie. Nu avem o grupă uşoară, nu au fost meciuri uşoare, dar noi luăm fiecare meci în parte, dar dacă suntem focusaţi şi uniţi, cu siguranţă nu vom avea probleme.Românii sunt peste tot, este important când ai fanii lângă tine, sunt al 12-lea jucător. Le mulţumim că vor fi alături de noi, noi vom da totul pe teren”, a declarat Mitriţă.

Tricolorii vor înfrunta la 12 octombrie Cipru şi la 15 octombrie Lituania, ambele meciuri în deplasare, în Liga Naţiunilor.

