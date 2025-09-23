Mitriță i-a răspuns scurt lui Mircea Lucescu: "Niciun regret în viață”

Alexandru Mitriță, jucătorul echipei chineze la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională de fotbal a României, a transmis, luni, Federația Română de Fotbal, pe site-ul oficial.

”În vârstă de 30 de ani, mijlocașul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la Echipa Națională. Echipa Națională îi mulțumește lui Alexandru Mitriță pentru toate contribuțiile sale și îi urează mult succes mai departe în carieră!”, precizează sursa citată.

Fotbalistul a pus retragerea sa pe seama distanței mari pe care trebuie să o parcurgă pentru a se prezenta la lotul național.

Mircea Lucescu, selecționerul României, a avut o primă reacție, subliniind că n-a discutat cu fotbalistul despre intenția acestuia.

”A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete.

Să nu ajungă mai târziu să regrete că a renunțat la echipa națională, mai ales la o vârstă bună pentru a continua să joace la acest nivel. El a făcut o treabă bună cât timp eu am fost selecționer, dovadă că era convocat și pentru meciurile din octombrie”, a spus Mircea Lucescu.

În replică, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, Alexandru Mitriță i-a oferit un răspuns scurt lui Mircea Lucescu: "Niciun regret în viață. Doar lecții învățate".

