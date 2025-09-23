Mitriță i-a răspuns scurt lui Mircea Lucescu: "Niciun regret în viață”

Autor: Teodor Serban
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 09:27
408 citiri
Mitriță i-a răspuns scurt lui Mircea Lucescu: "Niciun regret în viață”
Alexandru Mitriță FOTO FRF.ro

Alexandru Mitriță, jucătorul echipei chineze la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională de fotbal a României, a transmis, luni, Federația Română de Fotbal, pe site-ul oficial.

”În vârstă de 30 de ani, mijlocașul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la Echipa Națională. Echipa Națională îi mulțumește lui Alexandru Mitriță pentru toate contribuțiile sale și îi urează mult succes mai departe în carieră!”, precizează sursa citată.

Fotbalistul a pus retragerea sa pe seama distanței mari pe care trebuie să o parcurgă pentru a se prezenta la lotul național.

Mircea Lucescu, selecționerul României, a avut o primă reacție, subliniind că n-a discutat cu fotbalistul despre intenția acestuia.

”A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete.

Să nu ajungă mai târziu să regrete că a renunțat la echipa națională, mai ales la o vârstă bună pentru a continua să joace la acest nivel. El a făcut o treabă bună cât timp eu am fost selecționer, dovadă că era convocat și pentru meciurile din octombrie”, a spus Mircea Lucescu.

În replică, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, Alexandru Mitriță i-a oferit un răspuns scurt lui Mircea Lucescu: "Niciun regret în viață. Doar lecții învățate".

Mircea Lucescu a reacționat după retragerea lui Mitriță: ”Ce discuție să am? Să nu ajungă să regrete...”
Mircea Lucescu a reacționat după retragerea lui Mitriță: ”Ce discuție să am? Să nu ajungă să regrete...”
Alexandru Mitriță, jucătorul echipei chineze la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională de fotbal a României, a transmis, luni,...
"Știu cât suferă el acum, mă așteptam să ia această decizie" Adevărul din spatele retragerii lui Mitriță
"Știu cât suferă el acum, mă așteptam să ia această decizie" Adevărul din spatele retragerii lui Mitriță
Alexandru Mitriță, în vârstă de 30 de ani, mijlocașul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională a...
#Alex Mitrita, #raspuns, #mircea lucescu, #viata , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: gestul facut de Lamine Yamal, imediat dupa finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Tatal lui Lamine Yamal nu s-a putut abtine si "a explodat", dupa ce Ousmane Dembele a castigat Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine e frumoasa jurnalistă care a furat toate privirile la ”Balonul de Aur” VIDEO
  2. Mihai Stoica a început "să dea" în jucătorii de la FCSB: "N-am văzut în viața mea așa ceva. Făcea șpagat, ca Nadia Comăneci"
  3. Mitriță i-a răspuns scurt lui Mircea Lucescu: "Niciun regret în viață”
  4. Fericire la FC Barcelona, după al treilea ”Balon de Aur” consecutiv. Lista completă a premiilor acordate
  5. Tatăl lui Lamine Yamal a vorbit despre ”furt” după ce fiul său a pierdut ”Balonul de Aur”
  6. "Mulțumim, Nicolae Dică!" Antrenorul n-a rezistat nici la Chiajna, iar clubul are deja un înlocuitor
  7. Momente emoționante la decernarea Balonului de Aur: discurs în lacrimi oferit de câștigător VIDEO
  8. Declarație halucinantă a lui Mihai Stoichiță, după retragerea lui Mitriță de la echipa națională
  9. S-a acordat Balonul de Aur 2025! Lupta s-a dat între Ousmane Dembélé și Lamine Yamal
  10. S-a încheiat meciul dintre Dinamo și Farul! Echipa bucureșteană urcă pe podium