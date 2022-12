Reușită ”magică” a lui Alexandru Mitriță pentru echipa antrenată de Marius Șumudică VIDEO

Fotbalistul român Alexandru Mitriţă a marcat vineri un gol pentru echipa Al-Raed, în etapa a 9-a din campionatul Arabiei Saudite.

Alexandru Mitriţă a deschis scorul în meciul pe care echipa sa, Al-Raed, l-a disputat pe teren propriu împotriva formaţiei Al-Nasr Riyadh. Mitriţă a înscris în minutul 28, dar oaspeţii au egalat pe finalul primei reprize şi s-au impus cu 4-1.

”O reușită magică a lui Mitriță”, se arată pe contul de Twitter al campionatului saudit.

Al-Raed, echipă antrenată de Marius Şumudică şi la care evoluează Alexandru Mitriţă, se află pe locul 11 în clasamentul primei ligi din Arabia Saudită, cu 9 puncte din nouă meciuri disputate.

That's magic by Mitrita ✨

The Al Raed winger cuts inside and unleashes a venomous curled effort, which flies past Ospina ☄️#RoshnSaudiLeague | @alraedclub | @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/gK3jifO8h3