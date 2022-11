Cum au fentat englezii interzicerea purtării banderolei pro-LGBTQ. Apariție surpriză pe stadionul din Qatar FOTO

Şapte echipe europene, care anunţaseră că vor purta banderola „One Love” în timpul Cupei Mondiale din Qatar, au declarat, luni, într-un comunicat de presă, că renunţă la aceasta.

Anglia, Ţările de Jos, Belgia, Danemarca, Germania, Elveţia şi Ţara Galilor au anunţat luni, într-o declaraţie comună, că renunţă să mai poarte banderola „One Love”.

Aceste şapte selecţionate europene şi-au exprimat dorinţa de a-şi vedea căpitanul purtând o banderolă curcubeluiu în timpul Cupei Mondiale, în sprijinul minorităţilor persecutate LBGTQ+ din Qatar.

"FIFA a fost clară că va impune sancţiuni sportive dacă toţi căpitanii noştri poartă această banderolă pe teren”, au spus echipele în comunicat.

Totuși, la meciul Anglia - Iran, britanicii au găsit o soluție pentru a afișa banderola pe stadion, prin intermediul unei foste fotbaliste, Alex Scott, care lucrează în prezent pentru o televiziune din Regat.

Alex Scott sports the #OneLove armband after England’s decision to abandon the gesture over FIFA sanctions. #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/MfSTBIZM8E