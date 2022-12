Rezultat istoric. Povestea primului român care a câștigat un Half Ironman: ”Am făcut injecții cu plasmă”

Alex Toma, campion național și internațional de triatlon, a câștigat în Malaysia o etapă din calendarul mondial.

La competiția din Asia, tânărul de 31 de ani a ocupat primul loc al podiumului atât la general, cât și la categoria sa de vârstă, plus premiul pentru cel mai rapid înotător. Alex a înotat 1,9 kilometri, a pedalat 90 și a alergat 21.

Pentru tânărul sportiv, acesta este cel de-al 25-lea Half Ironman la care a luat startul.

„Mă simt bine, sunt fericit și îmi doresc ca în următorii ani să am aceleași rezultate, poate chiar mai bune. Am concurat aici și acum 3 ani, a fost aproape același traseu și îl cunoșteam. Știam și locurile grele din cursă, mai ales la proba de bicicletă, unde am avut 800 metri diferență de nivel de urcare”, spune Alex Toma, câștigător de Half Ironman.

La etapa mondială din Malaysia, Alex a avut suporteri de lux. Soția și cei 2 copii i-au fost alături și l-au încurajat la toate cele 3 probe.

„Au fost și sunt sprijinul meu numărul unu, ei mă motivează... abia așteptam să îi aud la proba de alergare”, a declarat el.

Tânărul de 31 de ani a concurat în Malaysia după ce în urmă cu 4 luni a avut o ruptură de ligament la glezna stângă.

„Am făcut injecții cu plasmă, am făcut multe RMN-uri pentru a vedea în ce stadiu se află glezna. Ulterior am reînceput antrenamentele, iar apoi ușor și competițiile”, a precizat românul.

În Asia, Alex a avut probleme și la piciorul drept.

„Cu o săptămână înainte de concurs am simțit ca o întindere pe tendonul lui Ahile. Săptămâna dinainte cursei a trebuit să las piciorul în pace, să merg să găsesc un cabinet să fac fizioterapie”, a adăugat Alex Toma.

Rezultatele din Malaysia i-au adus lui Alex calificarea la al cincilea mondial din carieră, cel de la anul, din Finlanda.

„Îmi doresc și anul viitor în Finlanda să ies în primii 10 la categoria mea de vârstă, așa cum s-a întâmplat la Mondialul din America de anul trecut”, a afirmat sportivul.

Alex a ajuns în Malaysia cu două săptămâni înainte de competiție pentru a se obișnui cu vremea. A avut parte și de ploaie, dar și de mult soare.

„Erau momente când ploua, erau momente când era soare și am fost pregătit. Am avut puțin noroc că am fost primul, ploaia m-a prins mai puțin pe proba de bicicletă. Iar la proba de alergare a fost foarte cald, cred că la soare au fost 30-35 de grade”, a subliniat el

Alex este căsătorit și are 2 copii, un băiat de 8 ani și o fetiță de 6. În familia lor, toată lumea face sport, soția este profesoară de înot, fetița merge la dansuri, iar Alex junior face înot și triatlon cu tatăl său.

