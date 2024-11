Sportivul român care și-a îndeplinit visul în Hawaii, după 10 ani de muncă: ”Pentru mine este ceva fantastic!”

La prima sa participare la cel mai tare și dur campionat mondial de triatlon din lume, Kona, din Hawaii, Alex Toma a trecut linia de finish după 9 ore, 21 de minute și 31 de secunde.

După 10 ani de multă muncă și enorm de multe sacrificii, Alex Toma, cel mai bun triatlonist din România, și-a împlinit visul.

Românul s-a clasat la Campionatul Mondial IronMan din Kona, Hawaii, cel mai dur din lume, pe locul 53, din 204 de sportivi la categoria sa de vârstă și pe locul 237 din 2300 de participanți la general.

„Pentru mine este ceva fantastic! Am muncit extraordinar de mult să ajung aici. Visul meu a fost să ajung aici și am ajuns. Și mai presus de orice, am avut familia lângă mine tot timpul. În primul rând vreau să le mulțumesc soției și copiilor mei, echipei mele, sponsorilor și oamenilor care cred în mine și mă susțin necondiționat” - Alex Tomna, triatlonist, participant la Ironman World Championships Hawaii.

El a terminat cursa după 9 ore, 21 minute și 31 de secunde, cu cel mai bun timp al unui român participant la această cursă.

„Sunt foarte fericit de tot ce am reușit și sunt sigur că părinții mei, de acolo de Sus, au fost alături de mine tot timpul. Cu răbdare și perseverență am ajuns la cursa supremă, Ironman World Championships Hawaii, reușind cel mai bun timp al unui român din această competiție” - Alex Tomna, triatlonist, participant la Ironman World Championships Hawaii.

Alex a obținut calificarea la Kona anul trecut, după ce a câștigat IronMan Malaysia.

Triatlonistul recunoaște că această competiție a fost cea mai grea la care a participat până acum.

“Pentru mine, proba de înot de 3.8 kilometri a durat 49 de minute. Am avut un ritm bun și constant, am reușit să ies din apă în primii 3, fără să depun prea mult efort. Am avut și dificultăți, meduzele, îmbulzeala de la start și depășirea grupei care a plecat înainte, mi-au dat ceva de furcă “- Alex Tomna, triatlonist, participant la Ironman World Championships Hawaii.

La proba de bicicletă, Alex s-a descurcat bine până la un punct.

„Bicicleta a fost pe un traseu superb. Prima parte a fost prin oraș, apoi pe Hawi, un punct de referință de aici, apoi întoarcerea în oraș. Puterea și nutriția, până la un punct au funcționat foarte bine și am reușit un timp de 4h 42 de minte, pe cei 180 de km, cu o medie de 38.3 km/h, având o diferență pozitivă de nivel 1400 m“ - Alex Tomna, triatlonist, participant la Ironman World Championships Hawaii.

Apoi, pentru fostul înotător au început problemele. „Din păcate, la kilometrul 124, pe coborârea de la Hawi, unul din bidoanele de nutriție mi-a căzut din cauza drumului degradat și am terminat proba de bicicletă fără carbohidrații de care aveam nevoie pentru a putea susține alergarea conform planului” - Alex Tomna, triatlonist, participant la Ironman World Championships Hawaii.

La proba de alergare, sportivul a fost în regulă până la kilometrul 18.

„Apoi am început să resimt pierderea bidonului de nutriție de pe bicicletă, iar acest lucru m-a costat, suferind mult. Am început să beau orice am găsit la punctele de hidratare, din această cauză am avut nevoie și de două opriri la toaletă. La kilometrul 28 am avut un punct de hidratare cu nevoi personale, unde am reușit să îmi reiau nutriția mea, mi-am revenit și am terminat maratonul în 3 ore 38 de minute„ - Alex Tomna, triatlonist, participant la Ironman World Championships Hawaii.

Campionatul mondial de Ironman de la Kona a avut la start 5 români la categoria amatori: Alex Toma, Mihai Vigariu, Ildis Teofic, Marius Cîmpean și Cristian Logofătu.

Pentru Alex, cea mai bună probă a fost cea de înot unde s-a clasat pe locul 5 la categoria sa de vârstă și pe 32 la general, (01:17/100 m).

