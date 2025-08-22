Alex Velea se alătură echipei PRO TV. În ce show va apărea artistul

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 22 August 2025, ora 16:19
Alex Velea a semnat un nou contract cu PRO TV și va face parte din distribuția serialului „Tătuțu”, disponibil exclusiv pe platforma Voyo. Artistul se va alătura echipei de actori, alături de Raluca Aprodu, care va fi tot un nume nou în sezonul curent.

Cântărețul nu este la prima experiență în actorie, având deja roluri în producții precum Subteran, Băieți deștepți, Zăpadă, Ceai și Dragoste sau Selfie. În Tătuțu, Alex Velea va interpreta pe Doru, un polițist cu metode neconvenționale de aplicare a legii.

„Sunt foarte fericit că fac parte din acest proiect. Sunt fan al acestui gen de seriale, pline de acțiune în care binele se luptă cu răul, găștile de cartier (clanuri sau diverse brigăzi de borfași) încearcă să obțină supremația, în timp ce forțele legii fac eforturi pentru a menține liniștea pe străzile orașului. Rolul meu este dinamic, imprevizibil și presărat cu un umor pe care cei de acasă sunt sigur că o să-l admire. Doru este un polițist trecut de prima tinerețe, dar care nu se teme să se aventureze în mijlocul acțiunii, având o abordare unică, total diferită de ceilalți colegi. Doru e un tip direct, nu dă prea multe explicații și o să îi curerească pe telespectatori prin temperament”, a declarat Velea.

Personajul Doru se remarcă prin faptul că nu se lasă descurajat de vârstă și se implică direct în acțiuni riscante, abordarea sa fiind complet diferită de cea a altor polițiști.

Serialul Tătuțu urmărește acțiunile echipei de polițiști conduse de comisarul Costoiu, care încearcă să combată criminalitatea în Bucureștiul dominat de grupări infracționale. Polițiștii fac tot posibilul pentru a prinde interlopii și a stopa dezvoltarea clanurilor. În sezonul 2, doi noi membri se alătură echipei: Lena și Doru. Raluca Aprodu o interpretează pe Lena.

„Este mereu o bucurie pentru mine să fac parte din proiectele de la PRO TV, din foarte multe motive. În primul rând, pentru că lucrez cu oamenii extraordinari din spatele camerei cu care mă știu de ani de zile și în care am încredere deplină”, a declarat actrița.

