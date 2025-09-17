Alex Velea și Vincenzo Castellano, față în față la un eveniment. Cum a reacționat actualul partener al Antoniei la vederea fostului soț

Alex Velea și Vincenzo Castellano, față în față la un eveniment. Cum a reacționat actualul partener al Antoniei la vederea fostului soț
Antonia și Alex Velea FOTO: Instagram/ Antonia

Recent, Alex Velea și Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, s-au întâlnit la un eveniment monden, iar gesturile lor i-au surprins plăcut pe toți cei prezenți. Deși Alex nu a avut nicio implicare în divorțul Antoniei de Vincenzo, care s-a finalizat în 2020, cei doi bărbați au arătat că pot menține o relație civilizată.

Antonia și Vincenzo Castellano s-au căsătorit în 2011, într-o perioadă în care artista era deja cunoscută pe scena muzicală, iar el provenea dintr-o familie cu resurse financiare solide. În 2013 au decis să se despartă, iar divorțul a fost finalizat abia în 2020. În ciuda despărțirii, cei doi au păstrat o relație respectuoasă pentru binele fiicei lor, Maya.

În paralel, Antonia și Alex Velea formează un cuplu din 2012 și au împreună doi băieți, Dominic (născut în 2014) și Akim (născut în 2016). Maya, fiica Antoniei din mariajul cu Vincenzo, locuiește în Italia, iar Antonia o vizitează cât de des poate. Relația dintre Alex și Maya este una foarte bună, iar cei trei copii au parte de o creștere armonioasă.

La evenimentul recent, întâlnirea dintre Alex și Vincenzo a atras imediat atenția celor din jur. Cei doi s-au salutat cu zâmbete, și-au dat mâna și au schimbat câteva cuvinte, demonstrând că pot avea o interacțiune relaxată și respectuoasă, departe de tensiunile pe care unii le-ar fi anticipat. Imaginile surprinse de paparazzi Wowbiz arată clar atmosfera cordială dintre cei doi bărbați.

De altfel, Alex Velea a vizitat de mai multe ori Italia împreună cu Antonia și cei doi băieți pentru a petrece timp cu Maya. Pe rețelele de socializare au apărut deseori fotografii în care Vincenzo apare alături de actuala lui parteneră, semn că între toți există o relație armonioasă.

Într-un interviu pentru podcastul „DA BRAVO! by Mihai Bobonete”, Alex Velea a vorbit despre modul în care își crește împreună cu Antonia băieții și despre relația sa cu toți cei trei copii:

„La mine vin cu tot, cu toate prostiile. Cred că eu mi-am dorit foarte mult băieți ca să fie prietenii mei. Au crescut, au păreri, ne mai contrazicem. Putem să avem conversații. Discutăm și au devenit prietenii mei, ceea ce mie-mi place foarte mult. Doar că, la polul opus, eu nu mai sunt tatăl, sunt tovarășul lor, și ne tragem de șireturi. Când le zic ceva, chiar dacă le zic pe un ton mai impunător în capul meu, îi doare fix în… N-au nicio treabă. Atunci o bag pe nevastă-mea la înaintare", a spus Alex Velea.

