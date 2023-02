Faza anului în tenis s-a petrecut la Montpellier: de nervi, a distrus trei rachete la rând! VIDEO

Turneul ATP de la Montpellier a fost scena unei faze cum rar se poate vedea.

Protagonist a fost Alexander Bublik, locul 50 ATP, kazahul de 25 de ani care deținea trofeul la Montpellier.

El l-a întâlnit în turul unu pe francezul Gregoire Barrere, locul 75 ATP.

Nervos că nu îi iese jocul, Bublik a distrus nu una, ci trei rachete la rând! Faza s-a petrecut în momentul în cre francezul avea 6-0 în tie-breakul setului decisiv, iar eliminarea lui Bublik era iminentă.

Iar Gregoire Barrere a reușit să obțină calificarea în turul al doilea, unde îl va întâlni pe georgianul Nikoloz Basilashvili.

Bublik distruge trei rachete

Alexander Bublik unhappy to lose his title in Montpellier 🤷

(🎥 @TennisTV) pic.twitter.com/kuZiI035aZ