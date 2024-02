Performanță unică în istoria tenisului. De necrezut cum a reușit să câștige un turneu ATP

Jucătorul din Kazahstan Alexander Bublik, locul 27 ATP, a câştigat, duminică, pentru a doua oară turneul de la Montpellier.

Bublik l-a învins în finală pe croatul Borna Coric, scor 5-7, 6-2, 6-3.

El a mai câştigat turneul în 2022.

Pentru Bublik este al patrulea trofeu la simplu, după cel tot de la Montpellier din 2022 şi cele de la Antwerp şi Halle, din 2023.

De asemenea, Bublik a reușit o performanță unică în istoria ATP, fiind primul tenismen care câștigă un turneu după ce a pierdut în fiecare meci setul inaugural

Alexander Bublik becomes the first man to win an ATP title after losing the 1st set in every match played from the start of the tournament.

Bold history for Bublik.

🇰🇿 pic.twitter.com/lZbEDiZ1i4