Noul show-man din tenisul mondial: a mâncat chipsurile unui spectator și a ridicat publicul în picioare cu loviturile lui VIDEO

În absența lui Nick Kyrgios, accidentat, tenisul mondial se poate lăuda cu un alt om-spectacol.

Este vorba despre kazahul Alexander Bublik, 26 de ani, locul 31 ATP. Acesta a trecut de italianul Lorenzo Musetti, locul 25 ATP, și s-a calificat în semifinalele turneului de la Adelaide.

Bublik s-a impus cu 6-3, 6-7, 7-5, după două ore și 40 de minute de tenis și va juca în semifinale cu Tommy Paul sau cu Jack Draper.

Kazahul a făcut și spectacol. La una dintre mingi, a ajuns în tribune din prea mult elan. Moment pentru o scurtă pauză de... chipsuri, pe care le-a înfuelcat din punga unui spectator.

La o altă minge, el a servit "pe sub mână", apoi a trimis cu racheta printre picioare. Publicul a fost în delir.

Pure box office from Alexander Bublik at #AdelaideTennis 😱 pic.twitter.com/7xHTjqagbr

Get the man a 🍺

Bublik hits an underarm serve.

But as if that wasn’t enough…

He lifts his leg up and hits some sort of tweener.

Not even sure what to call this 😂

Roaring applause & he takes a bow.

pic.twitter.com/nvcw17Re68