A vrut să-și umilească adversarul în finală, dar s-a făcut de râs! Scene rare în ultimul act de la Metz VIDEO

Jucătorul italian de tenis Lorenzo Sonego (locul 65 mondial) a câştigat duminică turneul ATP de la Metz (Franţa), dotat cu premii totale de 534.555 de euro, după ce a câştigat finala disputată în faţa kazahului Alexander Bublik (44 ATP, favorit nr. 7), în două seturi, 7-6 (7/3), 6-2.

Italianul s-a impus după o oră şi jumătate de joc şi şi-a adjudecat al treilea trofeu al carierei sale, după Antalya (2019) şi Cagliari (2021).

Sonego reuşise o surpriză sâmbătă, trecând în semifinale de favoruitul nr. 2 al competiţiei şi deţinătorul trofeului, polonezul Hubert Hurkacz (10 ATP), cu 7-6 (7/5), 6-4.

În acest an, Sonego a avut până acum 18 victorii şi 24 de înfrângeri, în turneele la care a participat.

În setul al doilea, Bublik a încercat să lovească o minge de la fileu folosind mânerul rachetei. Un gest catalogat de lumea tenisului lipsit de respect și care nici măcar nu i-a adus punctul. El a fost huiduit de public și, în urma acestui punct, și-a pierdut si serviciul.

