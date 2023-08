Derapaj verbal oribil, în limba rusă, la US Open: ”Nu suport să-i fac pe toți acești jucători cu dizabilități...” VIDEO

Campion la US Open în 2020, austriacul Dominic Thiem (81 ATP) l-a eliminat în primul tur pe kazahul Alexander Bublik (cap de serie 25), cu scorul de 6-3, 6-2, 6-4, meci în care pierzătorul a avut un derapaj verbal grosolan.

Astfel, în cel de-al doilea set, în momentul în care era condus cu 6-3, 4-1 și 30-0, Bublik a vorbit în limba rusă, maternă: "Nu suport să-i fac pe toți acești jucători cu dizabilități să revină în carieră". El s-a referit și la alte eșecuri suferite în acest an cu veterani precum Wawrinka sau Monfils.

"I'm fucking sick of getting all these disabled people back in their career," - Alexander Bublik about Dominic Thiem #USOpen

