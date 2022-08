Alexander Dugin, ghidul spiritual al lui Putin, a fost ținta unui atentat. Fiica lui a murit VIDEO

"Ghidul spiritual" al lui Vladimir Putin, Alexander Dugin, a scăpat de un atac cu maşină-capcană, atentat în care însă şi-a pierdut viaţa fiica sa, Daria, informează The Sun, citând presa rusă.

Filosoful şi naţionalistul rus - despre care se spune că este un arhitect al războiului din Ucraina şi este supranumit "Rasputinul lui Putin” - a schimbat maşinile cu fiica sa în ultimul moment sâmbătă seara.

El şi fiica lui au fost oaspeţi de onoare la festivalul familiei tradiţionale de la Zaharovo şi plănuiseră să plece împreună, potrivit violonistului Peter Lundstrem. Dar Dugin a sărit într-un alt vehicul şi, fără să ştie, a ocolit tentativa de asasinat, potrivit rapoartelor. Câteva minute mai târziu, filosoful de extremă-dreapta a fost fotografiat ţinându-şi mâinile în cap îngrozit, în timp ce se uita la urmările exploziei.

Daria a murit pe loc, după ce autoturismul Toyota Land Cruiser Prado în care se afla a explodat.

Ea devenise o personalitate publică de sine stătătoare ca "analist politic” şi editorialist al publicaţiei pro-Putin United World International. Cu câteva ore înainte de moartea ei, Daria fusese fotografiată la evenimentul de la Zaharovo alături de tatăl ei, filozoful cunoscut sub numele de "Creierul lui Putin”.

Daughter of the prominent #Russia |n Nazi ideologist Alexander Dugin, Darya Platonova (Dugina) publicly described Ukrainians as “subhumans” and called for the Russian occupation of #Ukraine and extermination of Ukrainian identity. I am sorry if I am not sorry about her death. pic.twitter.com/QA2KRnmacy

Presa locală a etichetat rapid explozia drept o tentativă de asasinat asupra autorului rus, iar Denis Pu;ilin, liderul autodeclaratei Republici Populare Doneţk, a susţinut că Dugin a fost ţinta vizată.

Daria a fost plasată pe lista sancţiunilor de Regatul Unit şi SUA în aprilie pentru că a condus o "platformă pentru ultranaţionaliştii ruşi de a răspândi dezinformare şi propagandă”. În martie, a apărut într-un interviu pentru YouTuber-ul rus Nikolai Rosov, în care a calificat Occidentul şi Europa drept "rasişti totalitari, colonialişti şi nazişti”. Ea a susţinut ferm invazia Ucrainei, cerând "unitate absolută” în ţara ei, adăugând: "Nu sunt permise [alte] voci”.

It is reported that car was blown up with Daria Dugina in suburbs of Moscow. She was daughter of Alexander Dugin (a person close to Putin highly engaged in propaganda). Reportedly she died on spot. She was also in British sanctions list from 4th of July.

Partisans now in Moscow? pic.twitter.com/QknAJFFHGz