Autoproclamatul președinte al Belarusului, Alexandr Lukașenko, a declarat că nu intenționează să candideze la următoarele „alegeri prezidențiale” din țară. Lukașenko a dat, de asemenea, asigurări că fiul său, Nikolai, nu va fi succesorul „președintelui”, potrivit agenției de propagandă belaruse BelTA, scrie newsukraine.rbc.ua.

Lukașenko l-a asigurat pe jurnalistul cu care vorbea că nu mai intenționează să candideze la o funcție publică, susținând că acum este prea bătrân pentru asta.

„Nu, nu mai intenționez, nu intenționez. Singurul lucru la care îmi permit să mă gândesc în privat - și nici nu am spus asta public - ei bine, ascultați, dacă Trump are aproape 80 de ani și încă arată decent...”, a spus autoproclamatul președinte.

În același timp, Lukașenko a adăugat că fiul său, Nikolai, nu va fi succesorul său în scaunul prezidențial.

„Nu, nu este un succesor. Știam că veți vrea să întrebați asta. Nu, nu, nu. Du-te și întreabă-l - l-ai putea jigni serios cu această întrebare”, a spus el ca răspuns la întrebare.

„Faraonul etern” Lukașenko

Alexandr Lukașenko conduce Belarusul fără întrerupere din 1994 - de peste 30 de ani acum - ceea ce îl face cel mai lung mandat continuu printre toți liderii țărilor post-sovietice.

La ultimele alegeri prezidențiale din Belarus, au izbucnit proteste în masă după ce Lukașenko a „câștigat” din nou. În ciuda rezistenței regimului, observatori independenți au documentat mii de încălcări numai în Minsk, determinând oamenii să iasă în stradă. În primele zile ale represiunii, peste 7.000 de persoane au fost reținute, multe dintre ele fiind bătute și mutilate de forțele de securitate.

Statele Unite, Europa, Ucraina și alte țări civilizate nu au recunoscut „rezultatele alegerilor” sau victoria lui Lukașenko. De atunci, acesta a fost considerat autoproclamatul președinte al Belarusului.

Anterior, Lukașenko a adunat diplomați și i-a însărcinat pe ambasadori cu căutarea de noi piețe, negocierea de acorduri și promovarea produselor belaruse în străinătate.

De asemenea, s-a relatat recent că în Belarus, moartea lui Lukașenko ar fi considerată oficial o amenințare militară și există o propunere de extindere semnificativă a puterilor forțelor armate ale țării.

