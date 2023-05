Dictatorul Alexander Lukașenko și-a întrerupt brusc vizita la Moscova. A fost dus cu ambulanța la avion

Dictatorul Alexander Lukașenko și-a întrerupt brusc vizita efectuată marți la Moscova și s-a întors în Belarus, imediat după parada de Ziua Victoriei de la Moscova.

Lukașenko a fost dus la aeroport, însoțit de o ambulanță. Acesta nu a participat la cina oferită de Vladimir Putin prietenilor dictatori. Presa independentă susține că dictatorului i s-ar fi făcut rău.

Lukașenko a participat, marți, la parada de Ziua Victoriei din Piața Roșie, unde a fost suprins cu un bandaj pe brațul drept. Ulterior, acesta a mers alături de ceilalți președinți ai statelor din CSI, și de Vladimir Putin, la mormântul Soldatului Necunoscut, după care ar fi plecat la aeroport, însoțit de o ambulanță.

