Alexander Lukașenko susține că a fost supus primului control medical complet din viața sa. „Mi-au verificat până și creierul”

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, un aliat apropiat al liderului Kremlinului, Vladimir Putin, a declarat că a fost supus primului control medical complet din viața sa și că starea sa de sănătate este bună, relatează Reuters.

În ultimii ani, au apărut periodic semne de întrebare cu privire la starea de sănătate a lui Lukașenko.

„Recent, pentru prima dată în viața mea, am fost supus unui examen medical complet, care a durat două zile”, a declarat Lukașenko, în vârstă de 70 de ani, jurnaliștilor de la televiziunea belarusă. „Dumnezeu știe ce mi-au făcut. Mi-au verificat până și creierul. Mi-au făcut radiografii peste tot... Să bat în lemn, sunt fericit. Totul este normal.”

Îndoielile cu privire la starea sa de sănătate s-au intensificat în timpul unei vizite la Moscova în 2023, cu ocazia aniversării victoriei sovietice din 1945 asupra Germaniei naziste, în timpul căreia a lipsit de la evenimente, a părut instabil și nu a ținut un discurs.

Lukașenko a declarat că până și serviciile secrete ale unor țări prietene cu Belarus au cerut informații despre starea sa de sănătate.

„Spun că sunt de acord cu asta”, a declarat el. „Dați rezultatele testelor, acele examinări, și lăsați-le să fie publicate.”

La putere din 1994, Lukașenko i-a permis lui Putin să folosească teritoriul țării sale pentru a lansa invazia din 2022 asupra Ucrainei, dar a declarat că nu va juca niciun rol direct în conflict.

El a fost criticat îndelung de țările occidentale pentru încălcarea drepturilor omului, evidențiată prin arestarea oponenților săi și acțiunile de reprimare a disidenței. Cele mai importante figuri ale opoziției au fugit din țară.

