Presa rusă relatează miercuri, 28 iunie, despre cazul generalului-locotenent Alexander Travnikov, care se află internat într-un spital din regiunea Sankt Petersburg în stare gravă.

Potrivit publicației ruse online care a publicat în premieră informația, Travnikov a avut un accident rutier în districtul Volosovsky.

"Pe 25 iunie, în jurul orei 3.00 dimineața, Alexander Travnikov, în vârstă de 49 de ani, a fost grav rănit pe strada Sirenevaya din satul Lipovaya Gorka, raionul Volosovsky.

Potrivit surselor noastre, nu departe de casa lui de la țară, generalul conducea un ATV pe un drum de pământ, a pierdut controlul, s-a ciocnit cu un obstacol și a căzut.

Un elicopter a fost adus pentru a transporta victima la un spital din Sankt Petersburg", arată publicația 47news.ru.

Travnikov face parte din poliția militară, fiind până recent reprezentantul Ministerului de Interne rus în regiunea Sankt Petersburg.

Alexander Travnikov face parte din departamentul de urmărire penală în 1998. În 2017 a devenit șeful Ministerului Afacerilor Interne pentru Districtul Central din Sankt Petersburg, iar în 2018, prin decret prezidențial, a fost numit șef al Universității din Sankt Petersburg din Ministerul Afacerilor Interne.

În primăvara lui 2022, și-a scris demisia, după ce a fost îndepărtat din post. În prezent, se află la dispoziția aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne. Travnikov a fost implicat într-un scandal mare de corupție, alături de alți trei generali ai Ministerului Afacerilor Interne, care sunt acum anchetați.

