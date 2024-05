Tenismanul german Alexander Zverev, numărul 5 mondial, a câştigat pentru a doua oară în cariera sa turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, în finala căruia l-a învins în două seturi, 6-4, 7-5, pe chilianul Nicolas Jarry, duminică la Foro Italico.

Zverev, campionul olimpic en titre, a obţinut al 22-lea titlu din cariera sa şi primul de categoria Masters 1.000 după aproape trei ani, cu o săptămână înaintea startului turneului de Mare Şlem de la Roland Garros.

El a cucerit primul său trofeu pe zgura de la Roma în 2017 şi are în total şase titluri Masters 1.000 în palmares.

La interviul luat pe teren la finalul meciului, Zverev a încercat să-i impresioneze pe fanii italieni, amintind de marele absent al competiției, Jannik Sinner.

”Bună ziua tuturor, numele meu e Jannik!”, a spus Zverev, în aplauzele spectaorilor de la Foro Italico.

Zverev after winning Rome:

“Hello, my name is Jannik” 💀

