Întrebarea care l-a deranjat pe neamțul Zverev după un meci de 5 ore la Australian Open. Legătura cu România

Germanul Alexander Zverev, campionul olimpic en titre şi actualul număr 6 mondial, s-a calificat cu emoţii în turul al treilea la Australian Open, la capătul unui meci în cinci seturi şi un super tiebreak, 7-5, 3-6, 4-6, 7-5 (7/6), 7-6 (10/7), câştigat în faţa slovacului Lukas Klein, venit din calificări.

La capătul unui meci epuizant, de aproape 5 ore, neamțul Zverev a fost întrebat la conferința de presă dacă va lua parte personal la procesul în care e acuzat de agresiune de o fostă iubită de origine română, Brenda Patea, care e și mama copilului său.

"Wow. Asta da întrebare. Tocmai am jucat patru ore și 40 de minute. Nu este prima întrebare pe care chiar vreau să o aud, să fiu sincer. Nu am nici o idee. Este în mai”, a răspuns Zverev.

Următorul adversar al lui Zverev va fi tânărul american Alex Michelson (19 ani, locul 91 ATP).

Alexander Zverev was asked if he plans to attend his domestic abuse trial in person

“Regarding your upcoming trial, do you plan to attend in person?”

Zverev: “Wow. That's a question. I just played four hours, 40 minutes. That's not the first question I really want to hear, to… pic.twitter.com/mGM2MdRnAW