Neamțul Zverev, eliminat dramatic în semifinala de la Australian Open: "Sunt puţin bolnav"

"Sunt puţin bolnav", a explicat tenismanul german Alexander Zverev după înfrângerea în faţa rusului Daniil Medvedev, 5-7, 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 6-3, în semifinalele Openului Australiei, primul turneu de Mare Şlem al anului, relatează AFP.

"Sunt puţin bolnav. Mi s-a făcut puţin rău după meciul cu Alcaraz (câştigat cu 6-1, 6-3, 6-7 (2/7), 6-4 în sferturile de finală de miercuri - n. r.), am avut puţină febră, asta nu m-a ajutat să mă refac, mai ales că am jucat mult", a dezvăluit Zverev, locul 6 mondial.

"Am început să pierd energie la finalul celui de-al doilea set, nu mă mai simţeam foarte proaspăt. Împotriva lui e imposibil să joci când nu eşti la 100%, pentru că e cineva care nu îţi dă nimic. Te face să munceşti pentru fiecare punct, iar când nu o mai poţi face cu adevărat, devine foarte greu", a spus germanul în vârstă de 26 de ani.

"Am fost foarte aproape (de victorie) în seturile trei şi patru, dar nu am mai eram acelaşi jucător ca în primele două seturi, am rezistat cum am putut", a adăugat el.

"Cel mai frustrant lucru este că nu eram la 100% din punct de vedere fizic. Asta mi-a cam răpit şansele. Am jucat un tenis foarte bun de când am ajuns în Australia şi am pierdut din cauza condiţiei fizice, nu a jocului meu, asta e dezamăgitor. Este prima dată sau printre primele dăţi când mi se întâmplă asta. Dar am făcut tot ce am putut. (...) Sper că asta nu a fost ultima mea şansă", a spus germanul.

Alexander Zverev, locul 6 mondial, s-a oprit în semifinale la Australian Open, la fel ca în 2020. Germanul nu a câştigat niciun titlu de Mare Şlem, cea mai mare performanţă a lui în aceste turnee fiind finala de la US Open în 2020.

Daniil Medvedev, numărul 3 mondial, va încerca să-şi treacă în cont al doilea titlu de Mare Şlem după cel din 2021 de la US Open.

Adversarul său în finală va fi italianul Jannik Sinner, care l-a eliminat în semifinale pe sârbul Novak Djokovic, campionul en titre de la Australian Open şi deţinătorul recordului de trofee cucerite la această competiţie (10).