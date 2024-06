Neamțul Zverev, după finala-maraton de la Roland-Garros: ”Am avut ghinion”

Jucătorul german de tenis Alexander Zverev, învins în finala turneului de la Roland Garros, duminică, de spaniolul Carlos Alcaraz, a afirmat că a făcut tot ce a putut în faţa adversarului său, informează AFP.

La prima sa finală în turneul parizian, numărul 4 mondial a cedat în cinci seturi, după 4 ore şi 19 minute de joc în faţa lui Alcaraz (3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6).

"Am avut impresia că am făcut tot ce am putut", a declarat Zverev într-o conferinţă de presă.

"Au fost momente când am avut ghinion în setul cinci", a explicat Zverev, făcând referire şi la o eroare de arbitraj la 2-1 (o dublă greşeală nesancţionată).

"Dar situaţia este asta, el a jucat super bine, mai bine decât mine în setul patru şi cinci", a mai precizat jucătorul german, care a disputat la 27 de ani a doua sa finală de Mare Şlem.

În timp ce părea că preia controlul jocului la finalul setului trei, Alexander Zverev şi-a pierdut concentrarea şi nu a mai avut putere în picioare la serviciu, după cum a precizat.

"Este ciudat, pentru că de obicei eu nu sunt obosit, nu am crampe. Dar încă o dată, cu Carlos, a fost o altă intensitate. Noi suntem amândoi puternici fizic, dar intensitatea cu care el a jucat este diferită de a altor jucători", a conchis Zverev.

Carlos Alcaraz a câştigat în premieră turneul de Mare Şlem de la Roland Garros, după o victorie în cinci seturi în finala de duminică împotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2.

Un meci maraton, care a durat mai bine de patru ore, între doi jucători foarte obosiţi, s-a încheiat cu succesul lui Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial. Alcaraz a reuşit să revină după momentele slabe din setul al treilea, adjudecat de Zverev, deşi spaniolul condusese cu 5-2.

Zverev, în vârstă de 27 de ani, a jucat a doua sa finală de Mare Şlem din carieră, după cea din 2020, de la US Open, pierdută în faţa lui Dominic Thiem.