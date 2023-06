Germanul Alexander Zverev, despre noua lui poreclă: "Leii dorm 18 ore pe zi, fac sex patru ore și mănâncă două ore. Nu sună rău pentru mine"

Germanul Alexander Zverev l-a învins, luni seară, pe bulgarul Grigor Dimitrov, scor 6-1, 6-4, 6-3, în optimi de finală la Roland Garros.

Zverev ajunge în sferturi la Paris pentru al treilea an consecutiv.

Dimitrov a fost susținut din loja lui și de Mădălina Ghenea, iubita tenismenului bulgar, însă aceasta nu i-a purtat prea mare noroc de data aceasta.

Pentru un loc în semifinale, Zverev îl va înfrunta pe argentinianul Tomas Martin Etcheverry. Acesta a trecut anul trecut printr-un moment dramatic.

Zverev a avut parte de o întrebare amuzantă la conferința de presă.

Jurnalist: Fanii îți spun Leu. Pentru că ești încrezător, atletic, chipeș sau pentru că dormi toată ziua? Și cum vor dormi leii la noapte?

Alexander Zverev: Leii dorm 18 ore pe zi, fac sex patru ore și mănâncă două ore. Nu sună prea rău pentru mine. Nu știu cum să răspund, să fiu sincer, probabil că are legătură cu tunsoarea mea sau cu modul în strig pe teren.

🎾 As Alexander Zverev reaches the Quarter-Finals at #RolandGarros I ask ‘Sascha’,

“Do your fans call you The Lion because you’re athletic, confident, some might say handsome - or is it because you sleep all the time?

And what will The Lion dream about tonight?” 🦁 💤 pic.twitter.com/OAeLOnfUrN