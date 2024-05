Ce-a făcut neamțul Zverev la Roland-Garros după ce l-a eliminat pe Nadal: ”Este lent și greu...”

Tenismanul german Alexander Zverev, numărul 4 mondial, care a trecut convingător de spaniolul Rafael Nadal în primul tur, s-a calificat joi în turul al treilea la Roland Garros învingându-l pe belgianul David Goffin, locul 115 ATP, cu 7-6 (7/4), 6-2, 6-2.

Sub acoperişul terenului Suzanne-Lenglen, închis din cauza ploii, condiţiile nu au fost pe placul germanului: "este lent şi greu, deci nu este ideal pentru jocul meu de atac", a subliniat Zverev, citat de AFP. Germanul în vârstă de 27 de ani va juca în runda următoare cu olandezul Tallon Griekspoor (27 ATP) sau italianul Luciano Darderi (40 ATP).

Învingător la Roma înainte de a sosi la Paris, Zverev este jucătorul care a impresionat cel mai mult în primul tur, cu o victorie în trei seturi împotriva lui Nadal, omul cu paisprezece titluri pe zgura pariziană.

"După ce l-am învins pe Rafa Nadal, am avut impresia că am câştigat turneul. Însă a fost doar primul tur, aşa că sunt mulţumit că am avut două zile libere pentru a-mi recăpăta calmul!", a spus el joi.

Finalist la US Open 2020, Zverev vine după trei semifinale consecutive la Roland Garros, inclusiv cea din 2022, unde i-a pus mari probleme lui Nadal înainte de a renunţa din cauza unei accidentări grave la glezna dreaptă.

Zverev va fi judecat vineri în Germania în apel pentru violenţă domestică, în plin turneu de la Roland Garros.

Starul contestă în faţa unei instanţe din Berlin o hotărâre de primă instanţă care i-a aplicat o amendă de 450.000 de euro în octombrie 2023 pentru agresarea unei foste prietene.

Instanţa nu a citat numele autoarei plângerii, dar avocaţii lui Zverev au reacţionat la anunţul instanţei şi au citat numele Brendei Patea, fosta parteneră a jucătorului, de origine română. Cei doi au împreună o fetiţă din 2021, deşi atunci nu mai formau un cuplu.

Opt date de audiere sunt prevăzute până în luna iulie.

"Am încredere în sistemul de justiţie german. Eu cred în adevăr. Ştiu ce am făcut şi ce nu am făcut. Nu există absolut nicio şansă să pierd" procesul, a spus săptămâna trecută jucătorul german.

În ianuarie, Asociaţia Tenismenilor Profesionişti (ATP) a anunţat că nu va adopta niciun fel de sancţiuni împotriva lui Zverev, acuzat de o altă fostă iubită, jucătoarea Olga Şaripova, de violenţe, apreciind că nu "sunt probe suficiente". Ancheta a fost deschisă în urma acuzaţiilor aduse de Şaripova la finalul anului 2020.